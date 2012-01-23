91 هزار هکتار اراضی هرمزگان زیر پوشش آبیاری تحت فشار

علینقی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتبارات اختصاص داده به خشکسالی امسال را 46 میلیارد و 250 میلیون ریال عنوان و اضافه کرد: این اعتبارات در بخشهای تولیدات گیاهی و دامی، امور عشایری و آب و خاک هزینه شده است.

وی به جذب اعتبارات در بخش کمکهای فنی و مهندسی، مشاغل خانگی و تسهیلات یارانه ای نیز اشاره کرد.

صالحی با بیان اینکه اجرای طرح ملی ثبت نام بهره برداران بخش کشاورزی که از شهریور ماه همزمان با سراسر کشور در این استان آغاز شده، گفت: داشتن شناسنامه بهره بردار جهت ارائه خدمات به بهره برداران ضروری است زیرا ازسنوات آینده عمده تصمیمات و خدمات قابل ارائه به بهره برداران بر پایه اطلاعات موجود در این سامانه خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، به بحث آبیاری تحت فشار در اراضی زراعی و باغی پرداخت و میزان عملکرد در این بخش را رضایت بخش عنوان و اضافه کرد: در حال حاضر میزان سطح اجراشده در اراضی کشاورزی حدود 9 هزار هکتار و در دست اجرا نیز 13 هزار هکتار است.

صالحی اظهار امیدواری کرد: اجرای این طرح در زمین های باغی و زراعی استان در سال جاری، 21 هزار و 238 هکتار پیش بینی شده که با اجرای این سطح رکورد جدیدی در بخش کشاورزی به ثبت خواهد رسید.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود تا پایان سال آینده 91 هزار هکتار از 148 هزار هکتار اراضی که مستعد آبیاری تحت فشار می باشند، تحت پوشش این سیستم قرار گیرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در ادامه به پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر اشاره کرد و گفت: این دهه فرصت مناسبی برای اطلاع عموم از دستاوردها و فعالیتهای صورت گرفته در بخش کشاورزی است.