مجید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آنچه امروز در بازار سکه و ارز شاهدش هستیم و نابسامانی‌های اقتصادی دیگر، بیش از آنکه ناشی از تحریم‌ها باشد ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: با تجربه طولانی مدتی که در امر اقتصاد و برنامه و بودجه دارم برایم کاملاً مشهود بود که با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های ناهمگون و غیرعلمی، ما محکوم به رسیدن به نقطه امروزی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تحریم‌ها هم در وضع کنونی بی‌تأثیر نیست اما اینکه وزن این تأثیر چقدر است بحث کارشناسی سنگینی را می‌طلبد که در جای خود می‌توان وزنش را محاسبه کرد. بیش از تأثیرات واقعی تحریم، تاثیرات روانی تحریم‌ها است. تأکید می‌کنم اگر تحریم‌ها همین فردا برداشته شود یا اصلاً اگر تحریم‌ها وجود نداشتند مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت ما را به نقطه امروزی می‌رساند.

مجید انصاری با بیان اینکه "هشدار می‌دهم ادامه سیاست‌های دولت فعلی وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی‌تر می‌کند" گفت: سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این هشدار را اعلام کردم. 8 ماه پیش که هنوز بحث تحریم‌ها تصویب نشده بود پیش‌بینی کردم تا پایان سال جاری دلار به 2 هزار تومان خواهد رسید و این پیش‌بینی در مذاکرات مجمع ثبت شده است. معتقدم پافشاری دولت بر برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی این وضعیت را در آینده بدتر خواهد کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه آیا مجمع برای رسیدگی به وضعیت نابسامان بازار ارز و سکه ورود پیدا می‌کند، گفت: کمیسیون نظارت مجمع از باب نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی می‌تواند وارد شود چون آنچه در این عرصه از سوی دولت صورت می‌گیرد بر خلاف سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری در ارتباط با سند چشم‌انداز و الزامات سند، سیاست‌های اصل 44 و سیاست‌های برنامه توسعه پنجم است لذا مجمع از زوایه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی می‌تواند وارد شود.

مجید انصاری افزود: ولی تصور می‌کنم مجلس باید جدی‌تر وارد شود چون آنچه در جریان است علاوه بر اینکه خلاف سیاست‌های کلی نظام است خلاف قوانین موضوعه کشور نیز هست. قبل از مجمع باید مجلس جدی‌تر وارد می‌شد که وارد نشد و مماشات مجلس موجب شده به اینجا برسیم.