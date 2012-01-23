راه اندازی اکیپ کنترل امنیت غذایی در کرمانشاه/ آموزش فنی و مهارتی در پادگانهای استان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان پاکزاد گفت: با تاکید ویژه و حمایت رئیس دانشگاه علوم پزشکی زودی برای اولین بار در کشور اکیپ کنترل امنیت غذایی راه اندازی می شود.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: به زودی یک دستگاه خودرو با نصب دستگاه های پرتال ویژه آزمایش های سلامت مواد غذایی، یک گروه فعال و زبده از کارشناسان به بررسی کیفیت و سلامت مواد غذایی در محل تولید خواهند پرداخت.

پاکزاد افزود: همچنین با تهیه دستگاه لاکتواسکن ما قادر خواهیم بود نسبت به آنالیز شیر و مواد لبنی و کشف افزودنی ها و تقلب های موجود در کلیه مواد لبنی اقدام کنیم.

وی در پایان به مردم کرمانشاه نوید داد که با مساعدت و حمایت ریاست دانشگاه علوم پزشکی، مردم کرمانشاه می توانند با خیالی آسوده نسبت به مصرف مواد غذایی سالم بپردازند.

پادگانهای استان کرمانشاه آموزشهای فنی ومهارتی را فرامی گیرند

همچنین تعداد 23کارگاه آموزش مهارت در 19 پادگان استان کرمانشاه آموزشهای فنی وحرفه ای را به سربازان و نیروهای کادری ارائه می دهند.

در سالجاری با انعقاد تفاهم نامه هایی با پادگانهای تیپ انصار الرسول شهرستان جوانرود، الله اکبر شهرستان اسلام آبادغرب، شهید سروران، آموزشگاه رزم مقدماتی شهدا، حرفه های آموزشی موردنیاز به این پادگانها ارائه شد.

سرویس نگهداری خودرو، رایانه، اتومکانیک، جوشکاری، برق خودرو، برق ساختمان، درودگری وعمران ازجمله حرفه هایی است که در پادگانها به علاقمندان آموزش داده می شود.

براساس این گزارش، در پایان هر دوره آموزشی یک دوره کارآفرینی نیز به فراگیران ارائه می شود.