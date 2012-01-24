خردمند درباره فعالیت‌های خود در زمینه ترجمه آثار نمایشی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر دو نمایشنامه "خواهران زیبا" نوشته میشل ترامبلی و "کلی‌مور" نوشته نورم فاستر را که از نمایشنامه‌نویسان کانادایی هستند، ترجمه کرده و برای چاپ به نشر افراز ارائه داده‌ام که قرار است به‌زودی منتشر شود. قرار است طبق قراردادی که با نشر افراز منعقد کرده‌ام، نمایشنامه‌نویسان کانادایی و آثارشان را معرفی کنم.



وی ادامه داد: همچنین دو نمایشنامه "عاقبت عشاق سینه‌چاک" و "پابرهنه در پارک" اثر نیل سایمون را هم برای چاپ ارائه داده‌ام.



این مترجم با سابقه آثار نمایشی با اشاره به ارائه چند نمایشنامه دیگر برای چاپ گفت: نمایشنامه‌های "شایعات" اثر نیل سایمون، "اسباب بازی‌های زیرزمین" اثر لیلی هیلنا و "جشن سالگرد" دیوید استوری هم در انتشارات نیلا در انتظار طی مراحل چاپ هستند که گمان می‌کنم به زودی این مراحل طی شود.



آهو خردمند درباره وضعیت اجرای نمایش "شایعات" در تالار حافظ هم یادآور شد: قرار بود این نمایش را در تالار حافظ به صحنه ببرم که این امر میسر نشد و نمایشنامه را به تماشاخانه ایرانشهر ارائه داده‌ام ولی بعد از گذشت پنج ماه هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ام.