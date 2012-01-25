  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کلاهبرداری برای اعزام پزشکان به مکه و کربلا

کلاهبرداری برای اعزام پزشکان به مکه و کربلا

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با اعلام اینکه روند اعزام تیم‌های پزشکی و پیراپزشکی به سفرهای زیارتی رایگان است گفت: پزشکان مراقب کلاهبردارانی که با وعده اعزام به حج و عتبات پول می‌گیرند باشند.

دکتر سید علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه تعدادی افراد سودجو با معرفی خود به عنوان رابط سازمان حج، معاونت درمان وزارت بهداشت و مرکز پزشکی از پزشکان و پیراپزشکان وجوهی اخذ و قول اعزام به سفرهای زیارتی را به آنها داده اند گفت: سال گذشته نیز عده‌ای سودجو از تمایل جامعه پزشکی کشور که خواهان ارائه خدمات به زائرین ائمه اطهار هستند، سوءاستفاده کرده و با وعده اعزام آنها به عتبات، مبالغ هنگفتی را از آنها دریافت کردند.

وی افزود: روند اعزام تیمهای پزشکی و پیراپزشکی به سفرهای زیارتی بابت خدمت به زائرین، طبق قوانین و مقررات جمعیت هلال احمر است و بابت این اعزامها هیچگونه وجهی از متقاضیان اعزام دریافت نمی شود.

 این مقام مسئول اظهار داشت: لازم است پزشکان و پیراپزشکان تنها به درخواستهای واریز وجه به حساب شخصی افراد در این خصوص ترتیب اثر ندهند و چنین تقاضاهایی را در اسرع وقت همراه با شماره‌های تماس آنها در اختیار حراست سازمان حج و زیارت و نیز حراست جمعیت هلال احمر قرار دهند.

کد مطلب 1516101

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها