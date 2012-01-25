کلاهبرداری برای اعزام پزشکان به مکه و کربلا

دکتر سید علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه تعدادی افراد سودجو با معرفی خود به عنوان رابط سازمان حج، معاونت درمان وزارت بهداشت و مرکز پزشکی از پزشکان و پیراپزشکان وجوهی اخذ و قول اعزام به سفرهای زیارتی را به آنها داده اند گفت: سال گذشته نیز عده‌ای سودجو از تمایل جامعه پزشکی کشور که خواهان ارائه خدمات به زائرین ائمه اطهار هستند، سوءاستفاده کرده و با وعده اعزام آنها به عتبات، مبالغ هنگفتی را از آنها دریافت کردند.

وی افزود: روند اعزام تیمهای پزشکی و پیراپزشکی به سفرهای زیارتی بابت خدمت به زائرین، طبق قوانین و مقررات جمعیت هلال احمر است و بابت این اعزامها هیچگونه وجهی از متقاضیان اعزام دریافت نمی شود.

این مقام مسئول اظهار داشت: لازم است پزشکان و پیراپزشکان تنها به درخواستهای واریز وجه به حساب شخصی افراد در این خصوص ترتیب اثر ندهند و چنین تقاضاهایی را در اسرع وقت همراه با شماره‌های تماس آنها در اختیار حراست سازمان حج و زیارت و نیز حراست جمعیت هلال احمر قرار دهند.