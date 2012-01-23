چشم انداز راهبردی سازمان فنی و حرفه ای کشور اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رستمی ابوسعیدی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل اظهار داشت: چشم انداز راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هم اکنون تدوین و نهایی شده است.

به گفته وی برنامه راهبردی این سازمان توسط صدها نفر از نخبگان کشور با هشت راهبرد اصلی و 28 سیاست تدوین شده که در آینده نزدیک در کل کشور اجرا می شود.

رستمی ابوسعیدی با بیان اینکه چشم انداز راهبردی سازمان در راستای چشم انداز 20 ساله کشور در افق 1404 است، افزود: این برنامه ملی برای مهارتی کردن آموزشهای فنی و حرفه ای در کنار آموزشهای تئوری است.

مدیر کل دفتر امور حقوقی و بین المللی سازمان فنی و حرفه ای کشور اضافه کرد: طبق این راهبرد تلاش می شود سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در چند سال آینده در منطقه و دنیا حرف اول را بزند.

امید ایران برای کسب مقام سون المپیاد مهارتی جهان



وی همچنین با اشاره به تلاش ایران برای کسب مقام سوم المپیاد مهارتی جهان یادآور شد: تیم المپیاد مهارتی ایران در تلاش است که در المپیاد مهارتی سال 2012 مقام سوم المپیاد جهانی را کسب کند.

تیم ایران در المپیاد مهارتی انگلیس تیم مهارتی ایران مقام ششم جهان را کسب کرد در حالی که انگلیس با شیطنتهایی به دو تیم ایرانی ویزا شرکت در المپیاد را نداد.



رستمی ابوسعیدی با بیان اینکه استعداد و توان جوانان ایرانی حیرت دست اندرکاران المپیادهای جهانی را بر انگیخته است، تصریح کرد: بی شک در صورت ارایه ویزا به دو نفر از تیم ایران، کشورمان مقام سوم جهان را کسب می کرد.



وی با اشاره به برگزاری المپیاد مهارتی 2012 جهان در کشور آلمان عنوان کرد: در المپیاد آینده در صورتی که به تمام نفرات تیم ایرانی ویزا داده شود، قطعا مقام سوم جهان را کسب خواهیم کرد.

رستمی ابوسعیدی همچنین با اشاره به معارفه سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان ابراز داشت: وقتی مدیری در یک اداره تغییر می کند دغدغه هایی در کارمندان آن اداره به وجود می آید که نباید چنین باشد، چراکه این تغییر و تحولات با تعامل سازمانی صورت می گیرد.



وی مدیران جدید را از تصمیمات عجولانه بر حذر داشت و عنوان کرد: مدیران جدید باید بر اساس نقشه راه حرکت کنند و با اصول حرفه ای و اخلاقی با نیروهای انسانی سازمان رفتار کنند.



مشاور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه مقامها و جایگاه ها گذرا هستند، متذکر شد: مدیر سازمان همانند پدر خانواده بوده و وظایف سنگینی دارد بنابراین سعی شود به جای ترشرویی با گشاده رویی با نیروهای اداره رفتار شود.



در پایان این مراسم از عزیز حبیبی مدیر کل سابق سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان تقدیر و کلام الله صفری به عنوان سرپرست جدید این سازمان معرفی شد.

