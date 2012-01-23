مجموعه اخبار مذهبی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، خدمتگزاران آستان قدس رضوی با برپایی31 ایستگاه صلواتی، از زائرانی که با پای پیاده برای عرض تسلیت به پیشگاه علی بن موسی الرضا(ع) به مشهد مشرف می‌شوند، پذیرایی می‌کنند.

رئیس اداره کفشداران حرم رضوی درباره ایستگاه خدمات‌رسانی به زائران پیاده توسط کفشداران در مشهد بیان کرد: در سال گذشته به بیش از 50 هزار زائر پیاده خدماتی نظیر صبحانه، نهار، شام، میوه، آبمیوه و خدمات درمانی ارائه شد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز بیش از یکصد هزار نفر از این خدمات استفاده کنند.

محمد حبیبی‌پور افزود: فعالیت این ایستگاه صلواتی با حضور کفشداران و انواریاران حرم مطهر رضوی از 25 تا 28 صفر خواهد بود و زائرانی که از شهرها و استان‌های جنوبی و مرکزی با پای پیاده به مشهد مشرف می‌شوند، ضمن استراحت در این مرکز و صرف غذای گرم، از برنامه‌های فرهنگی شامل نماز جماعت، عزاداری و ذکر توسل به ائمة معصومین(ع) و نیز امکانات آن نظیر فوریت‌های پزشکی، مکان استراحت و نمازخانه بهره‌ مند می‌شوند.

فراشان آستان قدس رضوی مرکز پذیرایی از زائران برپا کردند

بر اساس این گزارش، فراشان آستان قدس رضوی نیز در اقدامی مشابه یک مرکز پذیرایی از زائران پیاده را در کیلومتر 10 بزرگ راه آسیایی برپا کرده اند.

این پایگاه که در پنج روز پایانی ماه صفر، به زائرانی که از شهرهای شمالی و غربی خراسان و استان‌های شمالی کشور به مشهد مشرف می‌شوند، خدمات ارائه می‌کند.

در این ایستگاه علاوه بر توزیع 24 ساعتة چای، از کاروان‌های پیاده با غذای گرم و بسته‌های متبرک محتوی نبات، میوه، آبمیوه و کیک پذیرایی می‌شود.

در روزهای گذشته هر روز 6 هزار نفر از امکانات و تسهیلات این ایستگاه بهره‌مند شده‌اند و استقبال خدام بارگاه منور رضوی از خیل عظیم مشتاقان حضرت ثامن الحجج(ع) در حالی که لباس خادمی بر تن دارند، همواره مورد توجه ویژة زائران پیاده بوده و اشک شوق را بر دیدگان آن‌ها جاری کرده است.

ارائه خدمات فرهنگی به اردوها و کاروان‌های زیارتی حرم رضوی

معاون اداره امور فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت زائرین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون اداره امور فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت زائرین، به 380 هزار نفر در قالب اردوها و کاروان‌های زیارتی خدمات فرهنگی ارائه کرده است.

محمد تقی قندهاری‌نیا اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون به 380 هزار نفر در غالب 3 هزار و 925 گروه‌ اردویی و کاروان‌ زیارتی خدمات فرهنگی متناسب با شرایط سنی مخاطبین ارائه شده است.

وی افزود: مشهد با 823 گروه، استان خراسان با 113 گروه و سایر استان‌ها با 2 هزار و 989 گروه از این خدمات استفاده کرده‌اند.

وی برنامه‌های اجراشده برای اردوها و کاروان‌های زیارتی را 3 هزار و300 برنامه خواند و گفت: این برنامه‌ها در پنج قالب؛ مداحی، سخنرانی، قرائت زیارت، برنامه‌های صوتی و تصویری و مدیحه‌سرایی برای این گروه‌ها اجرا شد.

مراسم عزاداری شب ارتحال پیامبر اکرم(ص) در حرم رضوی برگزار شد

مراسم عزاداری شب ارتحال پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) با حضور هزاران زائر و مجاور عزادار در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

مراسم عزاداری شب ارتحال پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) در رواق امام خمینی(ره) با قرائت زیارت امین‌الله آغاز و با مرثیه‌سرایی، سینه‌زنی و عزاداری مداحان و ذاکرین اهل بیت(ع) در جمع زائران و مجاوران رضوی ادامه یافت.

در ادامه مراسم این حجت‌الاسلام کاظم راشد یزدی به بیان آموزه‌های اخلاقی در سیره نبوی پرداخت و گفت: با توجه به دغدغه‌های امروزی در بین نسل جوان و عامه مردم، الگوپذیری از خلق و خوی نرم رسول گرامی اسلام ضرورت جامعه است.

وی رفتارهای ناملایم را نشأت گرفته از خشم و غضب دانست و افزود: غضب عملی حیوانی است چرا که بشر به وسیله فرهنگ انسانی تربیت می‌شود و با دیگران در اجتماع رفتار می‌کند.

راشدیزدی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) مردم را به خیر و خوبی فرا می‌خواند و از شر و بدی نهی می‌کند، خاطرنشان کرد: حضرت محمد(ص) هرچه را که به عنوان دین بیان کردند، بخشی را در قالب قرآن و بخشی دیگر را در قالب وحی به وسیلۀ جبرئیل از خداوند دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه رفتار و گفتار پیامبر(ص) می‌تواند سرمشقی نیکو برای ما باشد، عنوان کرد: نیازی نیست دنبال نظریه‌های روانشناسان و فیلسوفان غربی برای راه حل مشکلات زندگی برویم زیرا به مسیری نزدیک‌تر دسترسی داریم.