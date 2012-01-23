اعتراضات ادامه دارد/حضور فعالان اروپایی در میان تظاهرات کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، شمار زیادی از مردم مناطق شرقی عربستان با شرکت در کاروان وفاداری به شهیدان بر ادامه راه آنها تاکید کردند.

منابع محلی گزارش دادند: فعالان حقوق بشری اروپایی با حضور در این تظاهرات از نزدیک در جریان خواسته های مردمی، اقدامات خشونت آمیز پلیس العوامیه و بستن راههای اصلی و دیگر محدودیتهایی که نیروهای آل سعود برای مردم ایجاد می کنند، قرار گرفتند.

این در حالی است که طی روزهای اخیر تظاهراتی در محکومیت شهادت عصام محمد ابو عبدالله و توهین به جنازه وی در برخی روستاها و شهرهای مناطق شرقی از جمله القطیف، العوامیه، جزیره تاروت، سیهات و صفوی برگزار شد.

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی آل سعود "محمد عبدالله الربح" را پس از گذشت یکماه از زندان آزاد کردند.وی در حمله وحشیانه نیروهای امنیتی عربستان با وجود جراحت از ناحیه پا بازداشت شده بود.

این در حالی است که زندگی"بندر خالد ابو شراره" نوزده ساله که سه ماه قبل از سوی نیروهای امنیتی آل سعود بازداشت شده است با توجه به بیماری کم خونی که به آن مبتلا است، در معرض خطر قرار گرفته است.

از سوی دیگر منابع محلی گزارش دادند: بیش از هفتاد معترض از جمله شیخ توفیق العامر، علی الدبیسی، فاضل المناسف، نذیر الماجد، عقیل الشاخوری و مفید آل هنیدی از آغاز حرکتهای مردمی در فوریه 2011 بازداشت شده اند.

خبر دیگر اینکه فعالان حقوق بشری در عربستان در اعتراض به ندادن مجوز برای تاسیس شبکه محلی دفاع از حقوق بشر از سوی وزیر امور اجتماعی عربستان خواستار اعطای مجوز لازم در این باره با توجه به قوانین عربستان شدند.