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۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

راشاد به مهر خبر داد:

80 درصد از کاندیداها در زنجان تأیید صلاحیت شده اند

80 درصد از کاندیداها در زنجان تأیید صلاحیت شده اند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار زنجان گفت: بیش از 80 درصد از کاندیداها تأیید صلاحیت شده اند و بسیاری از افرادی نیز که صلاحیت آنان احراز نشده و یا رد صلاحیت شده‌اند با پیگیری می‌توانند مشکل را برطرف کنند.

عباس راشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  نتایج اعتراض افرادی که صلاحیت آنان برای حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی  رد و یا احراز نشده بود، شب گذشته به  آنان اعلام شد.

 وی ادامه داد: افرادی که بار دیگر صلاحیت آنان رد و یا احراز نشده است، می‌توانند ظرف 24 ساعت نسبت به این موضوع اعتراض کرده و مراتب را به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند.

راشاد افزود: هیئت نظارت با دقت در حال بررسی شکایات است و در این رابطه قطعا دقت نظر لازم صورت می‌گیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.

فرماندار زنجان با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات تعداد افراد رد صلاحیت شده در حوزه انتخابی زنجان و طارم‌علیا در مقایسه با انتخابات گذشته کاهش داشته است افزود: انتخابات منطبق با قانون و در چارچوب موارد مطرح شده در قانون اساسی کشور برگزار می‌شود و همه دست‌اندرکاران تلاش می‌کنند تا بهترین شرایط برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات فراهم شود.

راشاد افزود: نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها تا اوایل اسفندماه اعلام خواهد شد. 

حوزه انتخابیه زنجان و طارم دارای دو نماینده در مجلس  است که  بیشترین تعداد نمایندگان استان را با توجه به حضور پنج نماینده ازاستان زنجان به خود اختصاص داده است.

 

 


 

کد مطلب 1516128

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