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۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۵۸

محمودی:

دهیاران اتمام طرحهای "هادی روستایی" را در کاشمر پیگیری کنند

دهیاران اتمام طرحهای "هادی روستایی" را در کاشمر پیگیری کنند

کاشمر - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری کاشمر گفت: دهیاران پیگیری و اتمام طرح های هادی روستایی و آسفالت معابر را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمودی قبل از ظهر دوشنبه در جلسه ماهیانه دهیاران کاشمر با بیان اینکه دهیاران در هزینه اعتبارات دقت کنند، گفت: دهیاران در روستاها نماینده تام الاختیار بخشداری و فرمانداری هستند و باید با تدبیر درست و بجا درجهت آبادانی وعمران روستاها  تلاش کنند.

وی با بیان اینکه فرصتی که برای خدمت دراختیار ما قرارگرفته است را باید مغتنم شمرد افزود: دهیاران به عنوان نماینده مادر روستاها باید در راستای ارائه طرحهای نو و متناسب با موقعیت هر روستا برنامه ریزی کنند و از روزمرگی وانجام طرح های سطحی که شاید مشکلی را از مردم حل نکند پرهیز شود.

سرپرست فرمانداری کاشمر تصریح کرد: باید در انجام کارها اولویت بندی و ضرورت اجرای طرح مدنظر قرارگیرد و طرح های ضروری که بیشتر به نفع مردم است در اولویت اجرا قرار گیرد و پیگیری اجرا و اتمام طرح های هادی روستایی و آسفالت معابر از جمله پروژه هایی است که باید در دستور کار دهیاران باشد.

محمودی بیان داشت: دهیاران باید اولین فرد در انعکاس مشکلات روستاها به مسئولین باشند و هماهنگی بخشداران از مسئول مربوطه برای حضور و پاسخگویی و رفع مشکلات در روستا دعوت شود.

وی با بیان اینکه در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می باشیم گفت: باید بگونه ای برنامه ریزی شود تا جشنهای انقلاب بصورت باشکوه برگزار شود و با برگزاری جشنهای دهه فجر بستر را برای شاد کردن مردم فراهم کنید.

کد مطلب 1516129

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