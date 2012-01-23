سفر تاریخی امام رضا(ع) به مرو مورد واکاوی قرار گیرد

حجت الاسلام احمد زادهوش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب مهم ترین پیام امام رضا‌(ع) را غلبه سیاست امام بر سیاست‌های شیطانی حکومت بنی عباس دانست.



وی شناسایی شبکه پیرامونی امام رضا(ع)، کاهش قداست و حرمت امام رضا(ع) در نزد مردم و نظارت بر ایشان را از جمله اهداف مامون برای فراخواندن امام از مدینه به مرو عنوان کرد.



معاون فرهنگی دفتر تبلیغات قم بیان داشت: امام رضا(ع) با برخورداری از بینش عالمانه خود در این سفر سیاست‌های ناگفته و اهداف شوم عباسیان را آشکار کرد.



زادهوش در ادامه به بلاتکلیف نگه داشتن مأموران حکومت بنی عباس برای انتقال وی به مرو اشاره کرد و اظهار داشت: امام با زیرکی خود باعث شدند تا مأموران چهره واقعی خود را نشان بدهند و به مردم فهماندند که این سفر نه از روی میل و اراده بلکه از روی زور و اجبار انجام می‌شود و یک دعوت محترمانه نیست و ایشان به مرو احضار شده‌اند.



توصیه امام مبنی بر نوحه سرایی برای ایشان بعد از سفر به مرو



وی با اشاره به توصیه امام رضا (ع) به خانواده اشان مبنی بر نوحه سرایی برای ایشان بعد از این سفر و گریستن شبانه روزی در کنار قبر جد شریفشان پیامبر ابراز داشت: این اقدام امام جنبه سیاسی داشت و با این هدف انجام شد تا مردم آن زمان بفهمند که این سفر مسلخ امام است و به قصد خوشگذرانی نیست.



معاون فرهنگی دفتر تبلیغات قم با اشاره به اینکه مردم آن زمان به هیچ عنوان از امام رضا(ع) حمایت نکردند تصریح کرد: مردم در زمان امام رضا(ع) نیز مثل زمان صدر اسلام به دلیل نداشتن بصیرت، امام زمان خود را تنها گذاشتند و در برابر ظلم بنی عباس سکوت کردند.



زادهوش ابعاد گوناگون شخصیت امام رضا (ع) را مورد توجه قرار داد و گفت: شخصیت علمی ایشان به قدری برجسته بود که عالم آل محمد لقب گرفتند.



وی ادامه داد: خطبه‌ها، مباحثه‌ها، مجادلات و گفتگوهای حکیمانه ایشان به صورت گنجینه‌ای بکر باقی مانده است که باید به آن توجه بیشتری بشود.



معاون فرهنگی دفتر تبلیغات قم ابعاد سیاسی و اجتماعی شخصیت امام را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: ایشان به محض اینکه متوجه قصد مامون شدند از دستگاه حکومتی استفاده و بر کنار بودن خود از محور قدرت و سیاست را اعلام کردند.

