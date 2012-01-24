هر جا آمریکا باشد تنش هم هست/ فاز سوم طرح آنها هم شکست می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، ولید المعلم در ادامه کنفرانس مطبوعاتی خود در خصوص آخرین تحولات سوریه و همچنین موضع خصمانه اخیر اتحادیه عرب به سئوالات مختلف خبرنگاران عرب و غیر عرب پاسخ داد.

آمریکا هر کجا که می رود تنش را با خودش می آورد

المعلم در خصوص استقرار ناوهای جدید آمریکا در منطقه خلیج فارس و موضع سوریه اظهار داشت : هر گونه حضور نظامی منجر به تشدید تنش می شود، آیا انتظار دارید که آمریکا خواهان آرامش باشد، آمریکا در هر نقطه ای تنش آفرینی می کند، بنابراین حضور ناوهای آمریکایی در راستای تنش است، نمی دانم چه نیازی به ناوها با وجود پایگاههای مستقر در کشورهای عربی دارد، بنابراین هدف از این اقدامات تشدید تنش است.



به گزارش مهر، وزیر امور خارجه سوریه درباره تلاش برخی رژیمهای عربی از جمله قطر و عربستان برای اجرای سناریوی یمن در سوریه برای کشاندن پای خارجی ها به سوریه و سخنان مداخله جویانه وزیر امور خارجه قطر اظهار داشت : توصیه های عربی، دخالت آشکار در امور داخلی سوریه است و ما بارها بر موضع قاطع خود در این زمینه تاکید کرده ایم.



آخرین مرحله طرح اعراب وغرب هم به شکست می انجامد



وی درباره گزینه های سوریه برای مقابله با اقدامات خصمانه غربی و عربی و رویکرد شورای همکاری برای به رسمیت شناختن شورای موسوم به ملی سوریه گفت : رفتن به شورای امنیت قابل پیش بینی بود، مرحله سوم و آخرین مرحله طرح آنها، درخواست برای دخالت خارجی است که قطعا در این زمینه نیز ره به جایی نخواهند برد.



وی هشدار داد : در صورتی که کشورهای عضو شورای همکاری، شورای انتقالی را به رسمیت بشناسند، گزینه مناسب را بررسی خواهیم کرد.



المعلم در خصوص تلاشها برای بین المللی کردن بحران سوریه اظهار داشت : کاملا با این مسئله مخالفیم، هیچ کس در جهان نمی تواند گزینه های خود را بر ملت سوریه تحمیل کند، اما در خصوص تحریم اقتصادی، موضوع بین المللی کردن تحریمها از طریق شورای امنیت دشوار است.



وی با کنایه به رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس گفت : آنها از شورای امنیت کمک می گیرند، در حالی که ما از ملت سوریه کمک و قدرت می گیریم.



وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد "با قدرت، مشکل باندهای مسلح در سوریه را یکسره خواهیم کرد.



توصیه جدی به اردوغان : اول فکر کن، بعد حرف بزن



المعلم با انتقاد شدید از مواضع ترکیه در قبال سوریه با توجه میزبانی مخالفان سوری و دلیل اینکه سوریه هیچ موضع قاطعی در این زمینه اتخاذ نمی کند، اظهار داشت : موضع خصمانه ترکیه در برابر سوریه، موضع دولت اردوغان است نه ترکیه، ما از اردوغان می خواهیم اول فکر کند(به عواقب آنچه می گوید بیندیشد) بعد حرف بزند.



وزیر امور خارجه سوریه در خصوص مواضع اتحادیه عرب گفت : اتحادیه عرب تصمیمی گرفته است که می داند سوریه آن را نمی پذیرد.



المعلم هر گونه طرح عربی جدید درباره سوریه را بعید دانست و درباره تعلیق عضویت کشورش در اتحادیه عرب اظهار داشت : من از تصمیم اتحادیه عرب برای تعلیق عضویت سوریه خوشحالم، چرا که تعلیق عضویت ما، سبب نمی شود که ما شاهدان دروغین تصمیمات کشورهای حاشیه خلیج(فارس) باشیم.