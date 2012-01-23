حضور گسترده مردم در انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویان است

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف صادقی ظهر دوشنبه در گردهمایی سران طوایف، معتمدین، اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران در فرمانداری زاهدان اظهار داشت: امید است با حضور گسترده مردم در انتخابات همدلی و وحدت در استان به نمایش گذاشته شود و این همدلی و وحدت همواره در بین مردم حفظ شود.

وی گفت: بالاترین درصد حضور انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان بوده و خواهد بود.

وی افزود: حضور و همدلی طوایف در استان با همت شهید شوشتری به اوج خود رسید و وظیفه تمامی آحاد مردم است که این همدلی را با تمامی قوا حفظ کنند.

امام جمعه موقت زاهدان نیز در این گردهمایی بیان داشت: حضور حداکثری اقشار مختلف مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وظیفه الهی، شرعی، ملی و قانونی هر فرد ایرانی است.

حجت الاسلام احمد راهدار گفت: هر فرد ایرانی همانگونه که خود را موظف به شرکت در انتخابات می داند دیگران را نیز باید به حضور پرشور در این عرصه مهم تشویق کند.

وی افزود: پیشانی سفید و زیبای هر نظام و مملکت در دنیا انتخابات است و جهانیان ارزش هر کشور را به مشارکت گسترده مردم در تصمیم گیری های کلان و انتخابات محک می زنند.

وی اظهار داشت: به همین دلیل مردم هر چه باشکوه تر در انتخابات حضور یابند، اعتبار آن مملکت در جهان بالاتر خواهد رفت.

عضو هیئت نظارت بر انتخابات حوزه زاهدان گفت: تایید صلاحیت های کاندیداهای مجلس براساس مستندات قانونی بررسی شده و مسائل شخصی در آن تاثیری نداشته است.