  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۵۶

صادقی:

حضور گسترده مردم در انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویان است

حضور گسترده مردم در انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویان است

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرماندار زاهدان گفت: حضور گسترده و پرشور مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مشت محکمی بر دهان یاوه گویان است.

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف صادقی ظهر دوشنبه در گردهمایی سران طوایف، معتمدین، اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران در فرمانداری زاهدان اظهار داشت: امید است با حضور گسترده مردم در انتخابات همدلی و وحدت در استان به نمایش گذاشته شود و این همدلی و وحدت همواره در بین مردم حفظ شود.

وی گفت: بالاترین درصد حضور انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان بوده و خواهد بود.

وی افزود: حضور و همدلی طوایف در استان با همت شهید شوشتری به اوج خود رسید و وظیفه تمامی آحاد مردم است که این همدلی را با تمامی قوا حفظ کنند.

امام جمعه موقت زاهدان نیز در این گردهمایی بیان داشت: حضور حداکثری اقشار مختلف مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وظیفه الهی، شرعی، ملی و قانونی هر فرد ایرانی است.

حجت الاسلام احمد راهدار گفت: هر فرد ایرانی همانگونه که خود را موظف به شرکت در انتخابات می داند دیگران را نیز باید به حضور پرشور در این عرصه مهم تشویق کند.

وی افزود: پیشانی سفید و زیبای هر نظام و مملکت در دنیا انتخابات است و جهانیان ارزش هر کشور را به مشارکت گسترده مردم در تصمیم گیری های کلان و انتخابات محک می زنند.

وی اظهار داشت: به همین دلیل مردم هر چه باشکوه تر در انتخابات حضور یابند، اعتبار آن مملکت در جهان بالاتر خواهد رفت.

عضو هیئت نظارت بر انتخابات حوزه زاهدان گفت: تایید صلاحیت های کاندیداهای مجلس براساس مستندات قانونی بررسی شده و مسائل شخصی در آن تاثیری نداشته است.

کد مطلب 1516132

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها