بنی ولید سقوط کرد/ برافراشته شدن پرچمهای قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "عبدالرازق العرادی" عضو شورای انتقالی لیبی گفت : تدوین قانون انتخابات لیبی به مدت یک هفته به تعویق افتاده است.

وی افزود: این قانون تا 28 ژانویه تدوین می شود، اما از سوی دیگر کمیته ویژه نظارت بر انتخابات به ریاست "عثمان القاجیجی" با حضور 17 قاضی، وکیل و فعال حقوق بشری و کارشناسان مربوطه تشکیل شده است.

از سوی دیگر" فتحی بعجه" عضو دیگر شورای انتقالی لیبی گفت : تدوین قانون انتخابات چند روزی به طول می انجامد و هدف آگاهی از آرای سازمانهای مدنی و کارشناسان از مفاد آن و رفع برخی از بندهای جنجالی آن است.

این در حالی است که چهار هزار دانشجوی لیبیایی با برگزاری تظاهرات در بنغازی خواستار آزادی همکلاسی های خود شدند. این دانشجویان در جریان تظاهرات علیه شورای انتقالی بازداشت شده اند.

از سوی دیگر مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی تاکید کرد: اگر به دولت موقت زمان کافی داده شود قادر است که خواسته های مردمی را برآورده کند.

وی با اشاره به حمله چند روز قبل مردم به مقر شورای انتقالی در بنغازی اظهار داشت : این یک اقدام غیر متمدنانه و خارج از اصول انقلابی و اخلاقی بود و شگفتی ما را برانگیخت.

از سوی دیگر شبکه العربیه گزارش داد: نیروهای حامی معمر قذافی با تصرف شهر بنی ولید پرچمهای سبز قذافی را در این شهر به اهتزاز درآوردند.

انقلابیون شهر بنی ولید خواستار کمک فوری شده اند.