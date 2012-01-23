اشک 1200 ساله زنان نوغان در حرم امام رضا باران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هزار و 200 سال پیش همزمان با شهادت امام هشتم زنان نوغان با بخشیدن مهریه های خود به همسرانشان از آنها اجازه خواستند تا تن غمبار و مطهر امام مهربانی را که با زهر مامون عباسی به آسمان پرواز کرده بود با اجرای تشیع جنازه ای با شکوه به خاک بسپارند.

و اکنون محله نوغان که در توس و در نزدیکی قریه سناباد قرار دارد نام خود را وام دار تن غریب و شریف امام هشتم است و بر تمام شیردلان و جوانمردان این مرز و بوم روشن است که این اقدام زنان با غیرت نوغان در صفحات تاریخ ماندگار خواهد بود و امروز همگان اقدام زنان این محله را می ستایند.

از آن روزگار که امام رضا در شهر توس غریبانه جان سپرد زنان محله نوغان هر ساله با فرا رسیدن سالروز پر کشیدن امام هشتم و غریب توس با ایجاد دسته های عزاداری به سوی حرم مطهر حرکت کرده وبه شکل نمادین پیکر امام مهربانی را تشیع می کنند.

این رسم دلنشین که از قرن ها پیش در بین بانوان این محله شکل و قوام یافته بی اختیار اشک ها را از گوشه چشم جاری کرده و قلب های زائران و مجاوران را محزون و غمگین ساخته است.

سوگواره زنان محله نوغان

این مراسم از سال های گذشته با نام "سوگواره زنان محله نوغان" شهرت یافته و به عنوان حرکت تاریخی عظیم همواره نوحه خوان حزن این شهادت غریبانه نام گرفته است.

مسئول برگزاری سوگواره زنان نوغان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از 1200 سال پیش که شهادت حضرت امام رضا (ع) درشهر توس اتفاق افتاد زنان محله نوغان همچنان با انجام عزاداری در سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت عشق و ارادت خویش را به ساحت مقدس آن امام همام عرض می کنند.

مریم نوراللهیان افزود: در این مراسم هیئت عزاداری زنان محله نوغان با نصب پرچم های سوگواری بر روی چادرهایشان، ناله کنان به سمت حرم رضوی، راهپیمایی می کنند و با دادن شعارهایی پیوند خود را با حریم امامت و ولایت فریاد می زنند.

مراسم سوگواری زنان محله نوغان

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع) مراسم سوگواری زنان محله نوغان در مشهد برگزار می شود.

حجت الاسلام حسن صباغیان افزود: در روز شهادت امام رضا (ع) حرکت زنان نوغان از مسجد امام رضا با سخنرانی آیت الله علم الهدی آغاز می شود و با تشیع جنازه نمادین حضرت در صحن غدیر به پایان می رسد.

وی بیان کرد: زنان نوغانی در این مراسم سنتی با ایجاد فضایی معنوی و سرشار از شور رضوی، به عزاداری و ماتم می پردازند و صبح شهادت نیز با تجمع در مسجد امام رضا به سوی حرم مطهر حرکت می کنند.

حجت الاسلام صباغیان ادامه داد: اکنون چهار سال است که مراسم عزاداری زنان نوغان با اجراء برنامه های متنوع ویژه شهادت امام رضا(ع) از ساعت 8 صبح آغاز و با حرکت زنان به سوی حرم رضوی و تشیع جنازه نمادین پایان می یابد.

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گزارش: مرضیه صاحبی