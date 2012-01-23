یک میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان کمیته امداد گرمی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد کریمی عصر دوشنبه در جلسه ستاد توسعه مشاغل خانگی این شهرستان اظهار داشت: این میزان تسهیلات اعطائی در قالب طرح کار انگیزی برای 205 نفر از خانواده های تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.

وی همچنین از احداث 18 واحد مسکونی برای خانواده های تحت حمایت این نهاد خبر داد و ابراز امیدواری کرد واحدهای مسکن مهر مددجویان گرمی تا پایان سال جاری به بهره برداری رسیده و تحویل خانواده ها شود.

به گفته مدیر کمیته‌ امداد گرمی متراژ هر کدام از واحدهای احداثی برای خانواده ها 70 متر بوده و تاکنون برای هر کدام از این واحدها بالغ بر 150 میلیون ریال هزینه شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای احداث واحدهای مسکونی مددجویان کمیته امداد گرمی را یک میلیارد و 600 میلیون ریال اعلام کرد و یادآور شد: این پروژه در 12 واحد مسکونی احداث شده است.

کریمی همچنین از احداث شش واحد مسکن مددجویی در سطح این شهرستان خبر داد.