چشم انداز راهبرد نظامی جدید آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در تحلیلی طولانی به بررسی تغییر راهبرد نظامی آمریکا و تاثیرات آن در آینده پرداخته و نوشت : بعد از یک دهه جنگ ملت آمریکا حالا باید به جلو نگاه کند؛این پیغامی بود که رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در پنتاگون با آن راهبرد جدید نظامی ایالات متحده را اعلام کرد.

اوباما در تلاش است تا به آمریکا جهت و مسیری تازه بدهد و کشورش را از روند سیاسی که بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آن قرار گرفت، خارج کند.

دی سایت در ادامه نوشت : ایالات متحده در عراق و افغانستان دو جنگ فاجعه بار و پر از تلفات را به راه انداخت. آمریکا می خواست خود را در برابر حملات تروریستی آینده ایمن کند، اما با اقداماتی که انجام داد مصیبتهای زیادی را برای ملتهای دیگر به بار آورده و به خود نیز آسیبهای زیادی را وارد کرد.

این در حالی بود که همزمان در شرق دور یک قدرت جهانی دیگر شکل گرفته و صعود کرد. آمریکا در ده سال گذشته در مسیری نادرست گام برداشت. حالا این کشور می خواهد یک تغییر جهت اساسی در سیاستهای نظامی خود ایجاد کند.

اوباما تصمیم دارد نیروهای امنیتی کشورش را کمتر و در عین حال موثرتر کند. باید در زمینه نظامی صرفه جویی شده و در مقابل در بخشهای دفاع هوشمند، واحدهای ویژه، هواپیماهای بدون سرنشین و امنیت سایبری هزینه شود. طرح قدیمی مبنی بر اینکه آمریکا باید همزمان دو جنگ را بتواند رهبری کند دیگر اعتبار ندارد.

دی سایت در ادامه نوشت : طبیعی است که آمریکا باید روند صرفه جویی را در پیش گیرد. در عین حال اوباما نیروهای امنیتی کشورش را بازسازی می کند. پنتاگون باید بر اساس طرح نظامی جدید در ده سال آینده 487 میلیارد دلار کمتر خرج کند. اما مهمتر از این مسئله برای اوباما چیز دیگری است. وی فهمیده است که آینده ایالات متحده دیگر در افغانستان نیست بلکه در اقیانوس آرام گره خورده است.

حدود ده سال آمریکا قوای خود را در جبهه جنگ علیه ترور متمرکز کرد . در همین زمان چین تمام رکوردهای رشد را از آن خود کرد و به قهرمان صادرات جهان تبدیل شد. بر اساس پیش بینی های اقتصاددانان، چین می تواند در شش سال آینده به بزرگترین اقتصاد ملی دنیا تبدیل شود.

این در حالی است که آمریکا از ترس تروریستهای افراطی خود را در یک جبهه جنگ بی فایده گرفتار و درگیر کرده بود. چین در این مدت در بخشهای صنعتی، تکنولوژی، آموزش و زیر ساختی سرمایه گذاری کرد. نه تنها در چین بلکه در بسیاری از مناطق آسیا اقتصاد کشورها شکوفا شد.

دی سایت در ادامه نوشت : حالا ایالات متحده اولویتهای خود را از نو تعریف می کند؛ که در این میان به ویژه اروپا تاثیرات این بازنگری آمریکا را لمس خواهد کرد.دور شدن از آتلانتیک و نزدیکی به اقیانوس آرام مدتهاست که در کارخانه فکر آمریکا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به سفر سال گذشته اوباما به کشورهای اقیانوس آرام اشاره کرده و نوشت : اوباما در این سفر در برابر پارلمان استرالیا اعلام کرد که ما آینده را در اینجا می بینیم. از طرفی آمریکا برای اولین بار می خواهد در استرالیا نیروهایی را مستقر کند. حدود 2500 ناو دریایی در شهر شمالی استرالیا در داروین قرار است مستقر شود.

این شهر به دریای جنوب چین بسیار نزدیک است و در این منطقه این کشور با همسایگان خود اختلافات ارضی و قلمروی دارد. آمریکا نیز دعوت همسایگان چین برای حضور نظامی در کشورهایشان را با کمال میل می پذیرد.

دی سایت در بخش دیگری از این مطلب نوشت : به این ترتیب رقابت با چین امروزه افکار و تصمیمات نظامیان آمریکایی را تعیین می کند.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است : در اقیانوس آرام یک رقابت تسلیحاتی جدید در حال شکل گیری است. همه خود را آماده می کنند تا همراه با رقابتهای اقتصادی و سیاسی به یک رقابت نظامی روی آورند. این در حالی است که اروپا در حاشیه این رقابتها قرار دارد.

نویسنده همچنین با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی اروپا باید بیش از گذشته برای تامین امنیت خود با افکار خودی تلاش کند نوشت : در برگه های استراتژی جدید پنتاگون، اروپا در ردیف بعد از خاورمیانه و آسیا قرار گرفته است که در این میان خاورمیانه به دلیل منابع نفتی و حفظ امنیت اسرائیل برای ایالات متحده اهمیت دارد.

این نشریه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب نوشت : قطعا در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در آینده در چنین شرایطی دعواها و بحث های شدیدی درباره تقسیم مسئولیتها به وجود خواهد آمد. سهم آمریکا در کل هزینه های نظامی ناتو امروز 75 درصد و 25 درصد بقیه هم بر عهده 27 عضو دیگر این سازمان است.

هزینه های دفاعی آمریکا از سال 2001 بیش از دو برابر شد که این یک خطا بود و اروپا هم در چنین شرایطی نباید از ایالات متحده الگو بگیرد. ضروری است که اروپاییان به مسئله تقسیم بار و مسئولیتها روی آورند.