به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه افشار با بیان اینکه معاونت پژوهش مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور به دنبال تجدید نظر در معیارهای ارزیابی پایان‌نامه‌ها و تحقیقات پایانی بانوان طلبه است، اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای به زودی ابلاغ و در مورد پایان‌نامه‌ها و تحقیقات پایانی اعمال می‌شود و از این طریق معیارهای ارزیابی آثار بانوان طلبه ارتقا می‌یابد.



وی افزود: با اعمال ضوابط جدید، توجه به شاخص‌های کیفی افزایش خواهد یافت.



مدیر ساماندهی امور پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به آموزش روش تحقیق به بانوان طلبه در طول تحصیل یادآور شد: بررسی صورت گرفته در مورد تحقیقات پایانی و پایان‌نامه‌ها نشانگر آن است که این آموزش‌ها در 70 درصد موارد موفق بوده است.



وی نمرات کسب شده طلاب در تحقیقات پایانی و پایان‌نامه‌ها را بیانگر مقبولیت علمی این آثار برشمرد و ادامه داد: شرایط استادان راهنما و مشاوری که در جلسات پایان‌نامه‌ها حضور دارند مصوب شورای عالی حوزه‌های علمیه است و در کارگروه تخصصی پایان‌نامه‌های حوزه‌های علمیه خواهران به تصویب رسیده است.



افشار با اشاره به اینکه طلاب خواهر در پایان مقطع تحصیلی سطح دو(کارشناسی) موظف به ارائه تحقیق پایانی و در پایان مقطع تحصیلی سطح سه(کارشناسی ارشد) موظف به ارائه پایان‌نامه هستند، اظهار داشت: به تازگی تحقیقی در مورد تغییر در شیوه اعطای نمره به تحقیقات پایانی صورت گرفته است و 23 اسفندماه آسیب‌های شیوه فعلی در نشست اساتید داور حوزه‌های علمیه خواهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در مورد تغییر در این شیوه تصمیم‌گیری شود.

