شهرستان قدس نیازمند 300 تخت بیمارستانی/ اعتبارات ویژه اختصاص یابد

احسان بهرامی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات بخش بهداشت و درمان شهرستان قدس اظهار داشت: یکی از مصوبات سفر سوم رئیس جمهور به شهرستان قدس، احداث بیمارستان 160 تخت خوابی بود که در این زمینه مقرر شده است که در سال 91 اعتبار مورد نیاز آن اختصاص می یابد.

وی افزود: در حال حاضر شهرستان قدس نیازمند 300 تخت بیمارستانی است که با احداث بیمارستان 160 تخت خوابی بخشی از این نیاز تامین می شود.

افزایش 10 تخت بیمارستانی در کلینیک 12 بهمن قدس



این مسئول با اشاره به فعالیت کلینیک 12 بهمن شهرستان قدس عنوان کرد: به همت مدیر این مرکز، ظرفیت این بیمارستان از 30 به 40 تخت بیمارستانی افزایش یافت.

بهرامی نژاد ادامه داد: در حال حاضر مراحل احداث این بیمارستان از سوی فرمانداری در حال پیگیری است که در این زمینه شورای اسلامی و شهرداری قدس با همکاری خیر بیمارستان ساز، زمین مورد نیاز را اختصاص داده اند.

آغاز فاز اول احداث بیمارستان 160 تخت خوابی قدس از اوایل سال آینده



معاون عمرانی فرماندار قدس یادآور شد: مراحل مقدماتی احداث این بیمارستان انجام شده است و از اوایل سال آینده فاز اول آن احداث خواهد شد.

وی اعلام کرد: با احداث این بیمارستان، در مجموع میزان تفاوت سرانه تخت بیمارستانی شهرستان قدس با شهرستانهای کرج و شهریار 100 تخت است که این میزان نیز در سالهای آینده تامین می شود.

تعامل مطلوب اداره اوقاف شهریار برای احداث مراکز درمانی



این مسئول گفت: در این زمینه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قدس نیز باید تعامل و همکاری داشته باشد تا در زمینهای وقفی نیز مراکز درمانی و بهداشتی احداث شود.

بهرامی نژاد افزود: در حال حاضر اداره اوقاف و شهرداری قدس نیز زمینی را تحویل دادند تا با سرمایه گذار سه میلیارد تومانی اداره اوقاف و امور خیریه مرکز درمانی و کلینیک های تخصصی در این شهرستان احداث شود.

معاون عمرانی فرمانداری شهرستان قدس بر لزوم راه اندازی پایگاه های اورژانس و خانه های بهداشت در این شهرستان تاکید کرد.