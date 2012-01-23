وصیت نامه های شهدا در اختیار جوانان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فدایی عصر دوشنبه در مراسم یادواره شهدای رضی آباد شهرستان شهریار ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رضی آباد اظهار داشت: برگزاری یادواره های شهدا در روستاها و شهرها باعث ترویج ارزشهای اسلامی و دینی بین افراد می شود.

وی با اشاره به اینکه شهدا نیازی به گریه من و شما ندارند، افزود: یادواره های شهدا با هدف حفظ ارزشهای متعالی و آرمانهای امام و شهدا برگزار می شود.

لزوم نهادینه شدن فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه



این مسئول بر نهادینه کردن فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه به خصوص بین جوانان تاکید و عنوان کرد: در این زمینه تنها برگزاری یادواره های شهدا کافی نیست، بلکه باید وصیت نامه های شهدا نیز در اختیار جوانان و نوجوانان قرار گیرد.

فدایی با اشاره به وجود 36 هزار شهید دانش آموز در کشور ادامه داد: این دانش آموزان در آن زمان آرمانهایی داشتند که هم اکنون باید آرمانهای آنها برای دانش آموزان امروزی بازگو شود تا آنها نیز الگو برداری کنند.

جوانان و نوجوانان باید با آرمانهای امام و شهدا آشنا شوند



معاون سیاسی استانداری تهران یادآور شد: در واقع در این زمینه نوجوانان امروزی باید با آرمانهای امام و شهدا آشنا شوند و مدارس را به سنگرهای علم و دانش تبدیل کنند.

وی با تاکید بر حفظ و نگهداری از فرهنگ عاشورا در جامعه اعلام کرد: معارف اسلامی و دینی ثروت بزرگی است در اختیار ما قرار داده شده، در واقع این معارف همان ارزشهایی هستند که شهدا برای حفظ آنها جنگیدند تا به نسل های بعدی انتقال یابد.

مردم در انتخابات آتی حضور حداکثری داشته باشند



این مسئول در ادامه با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات توطئه های آنان را خنثی می کند.