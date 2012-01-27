الهام نادری صفا در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری رقابت های لیگ استانی بسکتبال بانوان شهر مقدس قم در نیمه دوم بهمن ماه خبر داد، و بیان کرد: بسکتبال قم دارای استعدادهای فراوانی است که برای حضور در عرصه قهرمانی باید ابتدا در سطح استان مورد ارزیابی قرار بگیرد.



وی برگزاری رقابت های لیگ بسکتبال بانوان قم را فرصتی مناسب برای بروز استعدادها و توانمندی های بانوان بسکتبالیست قم دانست و بیان داشت: برنامه ریزی برگزاری این رقابت ها با همکاری و همفکری مسئولان هیئت صورت گرفته است و از تمام تیم های فعال بسکتبال در بخش بانوان سطح استان برای حضور در این دوره از رقابت ها دعوت بعمل می آوریم.



نایب رئیس هیئت بسکتبال استان قم در ادامه به زمان پیش بینی شده برای برگزاری این رقابت ها اشاره کرد و افزود: پیکارهای لیگ بسکتبال بانوان باشگاه‌های استان قم از پانزدهم بهمن با حضور تیم های شرکت کننده در قم برگزار می‌شود.



وی در ادامه به تعداد تیم های شرکت کننده در این دوره از رقابت ها اشاره کرد و یاد آور شد: هیئت پیش بینی حضور 10 تیم را در این رقابت ها دارد و با برگزاری این رقابت ها می توان تیمی قوی و منسجم را برای اعزام به پیکارهای قهرمانی و لیگ باشگاه های کشور انتخاب کرد.



نادری صفا عنوان داشت: پیش از این قصد داشتیم مسابقات را در آذر یا دی ماه برگزار کنیم اما یکی از مشکلات هیئت نداشتن سالن برگزاری رقابت ها بود که خوشبختانه با تدابیر مسئولان هیئت این نیاز نیز برطرف شده و به زودی استارت برگزاری مسابقات لیگ استان را خواهیم زد.



نایب رئیس هیئت بسکتبال قم تصریح کرد: ابتدا قرار بود این مسابقات در سالن شهید محمود رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم انجام شود که با برگزاری مسابقات در این سالن موافقت نشد و ما به فکر تهیه و تدارک سالنی مناسب برای برپایی هر چه بهتر این مسابقات هستیم و سعی خواهیم کرد هر چه زودتر این مسابقات برگزار شود.



وی افزود: اسامی 10 تیم شرکت کننده در این مسابقات هنوز مشخص نشده و هیئت بسکتبال استان قم به زودی اسامی تیم های این دوره از رقابت ها را در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد، چرا که برای رشد و اعتلای بسکتبال بانوان قم به حمایت تمام رسانه ها نیز نیاز جدی داریم.



نادری صفا همچنین در ادامه با اشاره به دیگر برنامه‌های پیش بینی شده هیئت در بخش بانوان، بیان داشت: کلاس مربیگری درجه 2 این رشته ورزشی در اسفند ماه در قم تشکیل می‌شود و آن دسته از علاقمندانی که کارت مربیگری درجه سه این رشته را داشته باشند و حداقل دو سال از صدور کارت آنها گذشته باشد، می‌توانند برای شرکت در این کلاس ثبت نام کنند.



وی تصریح کرد: در گرامیدشات ایام الله دهه مبارک فجر برنامه‌های مختلفی را پیش بینی کرده ایم که یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها، برگزاری مسابقات مینی بسکتبال بانوان استان قم است که زمان و مکان دقیق برگزاری این مسابقات و تیم‌های شرکت کننده به زودی اعلام خواهد شد.



نایب رئیس هیئت بسکتبال قم عنوان کرد: روزهای نوزدهم تا بیست و سوم آذرماه نیز کلینیک مربیگری بین‌المللی پایه در قم برگزار شد که ۲۵ نفر از بانوان بسکتبال استان قم در این کلاس شرکت کردند و زیر نظر ماریو بلازونه مدرس این کلاس آخرین دانش و علوم روز رشته پرطرفدار و جذاب بسکتبال را فرا گرفتند، ضمن اینکه در پایان به افراد موفق در آزمون های تئوری و عملی، گواهینامه مربیگری اهداء شد.

