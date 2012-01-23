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۳ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۳۳

قلیچ لی:

96 فرآورده تولیدی گلستان بدون پروانه کاربرد استاندارد هستند

96 فرآورده تولیدی گلستان بدون پروانه کاربرد استاندارد هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان، تعداد فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در استان را 361 فرآورده اعلام کرد و گفت: 96 فرآورده نیز بدون پروانه هستند.

منصور قلیچ لی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در استان در 9 ماه سال گذشته 294 کالا بود و 145 کالا نیز فاقد پروانه بوده اند.

وی اظهار داشت: در سالجاری 61 مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و یک مورد پروانه علامت استاندارد تشویقی صادر شد.

وی عنوان کرد: همچنین در این مدت 132 مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تمدید و 12 پروانه نیز تعلیق شد.

قلیچ لی تعداد پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی باطل شده در سالجاری در استان را به ترتیب 49 و یک مورد اعلام کرد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان بیان داشت: مجوز کاربرد علامت استاندارد اجباری نیز در سالجاری  11 مورد بوده است.

وی افزود: تعداد کل پروانه های معتبر کاربرد علامت استاندارد استان در این مقطع اعم از احباری و تشویقی 346 مورد است.

کد مطلب 1516184

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