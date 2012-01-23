96 فرآورده تولیدی گلستان بدون پروانه کاربرد استاندارد هستند

منصور قلیچ لی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در استان در 9 ماه سال گذشته 294 کالا بود و 145 کالا نیز فاقد پروانه بوده اند.
وی اظهار داشت: در سالجاری 61 مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و یک مورد پروانه علامت استاندارد تشویقی صادر شد.
وی عنوان کرد: همچنین در این مدت 132 مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تمدید و 12 پروانه نیز تعلیق شد.
قلیچ لی تعداد پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی باطل شده در سالجاری در استان را به ترتیب 49 و یک مورد اعلام کرد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان بیان داشت: مجوز کاربرد علامت استاندارد اجباری نیز در سالجاری 11 مورد بوده است.
وی افزود: تعداد کل پروانه های معتبر کاربرد علامت استاندارد استان در این مقطع اعم از احباری و تشویقی 346 مورد است.
نظر شما