96 فرآورده تولیدی گلستان بدون پروانه کاربرد استاندارد هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان، تعداد فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در استان را 361 فرآورده اعلام کرد و گفت: 96 فرآورده نیز بدون پروانه هستند.