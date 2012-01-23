زبان فارسی در 200 دانشگاه جهان تدریس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش دانش افزایی استادان زبان فارسی 11 کشور جهان در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین از روز دوشنبه آغاز به کار کرد.

در این همایش یک ماهه استادانی از کشورهای روسیه، کانادا، صربستان، لهستان، فرانسه، تاجیکستان، ارمنستان، پاکستان، قزاقستان، مصر و هندوستان، حضور دارند.

حجت الاسلام دارایی جانشین معاون پژوهشی آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کشور، در اولین روز این همایش با بیان این که زبان پیوند میان ملتهاست گفت: زبان و ادبیات فارسی به دلیل غنای تاریخی و ظرفیت های بسیار عظیمی که دارد امروزه کارکردی فرا ملی پیدا کرده است.

تدریس زبان فارسی در 200 دانشگاه جهان

دارایی تصریح کرد: در حال حاضر رشته زبان فارسی در 160 دانشگاه وجود دارد و حدود 200 دانشگاه به عنوان واحد درسی آن را محسوب می کنند و زبان فارسی در آنها تدریس می شود.

جانشین معاون پژوهشی آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کشور یادآورشد: تاکنون 77 دوره زبان فارسی در کشور برگزار شده که عمده این دوره ها برای فراگیران و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده است.

وی افزود: این همایش که در قزوین برگزار شده ویژه استادان زبان وادبیات فارسی است که علاوه بر این بیش از 100 دوره نیز دوره های دانش افزایی در خارج از کشور با کمک نمایندگان فرهنگی و رایزنان فرهنگی در خارج از کشور برگزار کرده ایم که بیش از سه هزار نفر در این دوره ها شرکت کرده اند.

سید محمد میر حسینی رئیس مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین هم گفت: نگارش زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ وادب، هنر اسلامی، کارگاههای آموزشی پژوهشی و آشنایی با فرهنگ و رسوم مردم ایران در قالب سفرهای زیارتی از برنامه های این همایش یک ماهه در استان قزوین است.