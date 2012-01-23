ساخت نمایشگاه بین المللی در مازندران پیگیری می شود

غلامرضا عشریه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مازندران از پتانسیل و ظرفیتهای بالقوه ای برای سرمایه گذاری و جذب توریست برخوردار است اظهار داشت: برای به نمایش گذاشتن توانمندی های مازندران در قالب میزبانی همایشهای ملی و بین المللی و برپایی نمایشگاه های متعدد، نیازمند یک مرکز نمایشگاهی و همایش های بین المللی بوده که مرکز استان از این نوع مراکز بی بهره است.

وی با بیان اینکه پیگیری ساخت نمایشگاه بین المللی و مرکز همایش های بین المللی در مرکز استان با جذب سرمایه گذار در دستور کار قرارگرفته است، افزود:در این ارتباط وضعیت اجرایی پالایشگاه نفت کیاسر ساماندهی می شود.

عشریه گفت: بر اساس تصویب اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، در بیست و یکمین نشست این مرکز، موضوع جذب سرمایه گذار برای ساماندهی وضعیت اجرایی پالایشگاه نفت کیاسر و پیگیری ساخت نمایشگاه بین المللی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران سپرده شده است.

وی بیان داشت: مرکز همایش های بین المللی استان به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران سپرده شده است.



