مسئولیت تصمیمات نسنجیده و بحران آفرینی بر عهده اتحادیه اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تصمیم اخیر اتحادیه اروپا در افزایش تحریم‌های اقتصادی و نفتی علیه کشورمان بیانیه‌ای صادر کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپایی در نشست روز دوشنبه سوم بهمن ماه و در ادامه سیاستهای غیر قانونی خود، تصمیماتی غیر منطقی و توجیه ناپذیر در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرد.

جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن این حرکت غیراصولی و با تاکید مجدد بر سیاست های مسئولانه خود مبنی بر تنظیم روابط باکشورهای جهان بر اساس حقوق و مقررات بین المللی و اصل احترام متقابل معتقد است که این تصمیمات آثار و پیامدهای ناگواری برای مردم اروپا و دیگران خواهد داشت.

جمهوری اسلامی ایران بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید و همواره همکاری در چارچوب تعهدات خود به آژانس بین المللی انرژی اتمی را ادامه داده و از هرگونه تلاشی برای شفاف تر نمودن برنامه هسته ای خود دریغ نکرده است.

به نظر می رسد اتحادیه اروپایی در دنباله روی غیر منطقی از سیاست های آمریکا به منظور فرافکنی مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود در صدد انحراف افکار عمومی از بیداری عدالتخواهانه مردمی و جنبش ضد تبعیض و سرمایه‌داری توسط فضاسازی های غیر واقعی است.

ملت ایران بارها اثبات کرده است که هرگز تحت فشار و اقدامات ظالمانه حاضر به دست کشیدن از حقوق مشروع و قانونی خود نبوده و مسلماً با ایستادگی درچارچوب اصول عدالت خواهی و اعتقاد به صلح و ثبات بین المللی در آینده نیز تسلیم چنین روشهایی نخواهد شد و این مسئله را به رهبران کشورهای غربی گوشزد می کند که حرکت تقابلی با استقلال و پیشرفت کشورهای مستقل به مشکلات پیچیده دنیای کنونی خواهد افزود و مسئولیت پیامد این گونه تصمیمات نسنجیده و تلاش برای ایجاد تنش و بحران آفرینی بر عهده اتحادیه اروپایی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر‍، اتحادیه اروپا در ادامه مواضع خصمانه علیه ملت ایران صبح امروز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک بر اعمال تحریم ها نسبت به واردات نفت از ایران توافق کردند، اما در عین حال تصمیم گرفتند اجرای کامل این تحریم ها را تا اول جولای به تاخیر بیندازند.



تحریم‌های اخیر شامل توافق های موجود اعضای این اتحادیه با ایران نخواهد بود. یونان، ایتالیا و اسپانیا بیشترین نفت را از ایران وارد می کنند و این کشورها هنوز نتونسته اند جایگزینی را برای خرید نفت ایران پیدا کنند.