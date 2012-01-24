به گزارش خبرنگار مهر، آراز بارسقیان مترجم و غلامحسین دولتآبادی مترجم و محقق حوزه تئاتر چند ماه است که مشغول نگارش یک نمایشنامه تاریخی هستند که به تعبیرشان هم تاریخی است و هم تاریخی نیست. این نمایشنامه در 4 پرده به تاریخ تئاتر در ایران پرداخته و در حال حاضر هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است.
بارسقیان و دولتآبادی به مدت 6 ماه به طور مستمر مشغول نگارش نمایشنامه هستند و قرار است نگارش آن را تا پایان امسال به سرانجام برسانند. این نمایشنامه بسیار مفصل و حجیم است و طبق گفتههای نویسندگانش، اجرایش چندین ساعت به طول خواهد انجامید که در صورت آماده سازی و انتشار، فعالیتهای مربوط به اجرای آن نیز توسط نویسندگانش پیگیری خواهد شد.
این نمایشنامه براساس تاریخ جلو میرود و در 2 زمان میگذرد. زمان گذشته نمایش مربوط به مردی است که تحصیلاتش در رشته نمایش و تئاتر را در مسکو به پایان رسانده و در سال 1318 به ایران بازمیگردد. زمان حال هم مربوط به پسری دانشجو است که از طریق استادش، اطلاعاتی درباره این مرد کسب میکند و موضوع پایاننامهاش را روی این مرد متمرکز میکند. پسر که به دنبال پیدا کردن آن مرد است، با مشکلات خودش هم دست و پنجه نرم میکند.
یکی از زمینههای اصلی این نمایشنامه هم دادن پاسخ به این سوال است که آیا تئاتر سال 1318 ایران با تئاتر امروزش تفاوت دارد یا خیر. به همین دلیل نویسندگان این نمایشنامه دست به تحقیق و گرداوری وسیعی زدهاند. اگر نامگذاری و نگارش این نمایشنامه طبق برنامه بارسقیان و دولتآبادی پیش برود و تا پایان امسال به اتمام برسد، برای چاپ آن نیز اقدام خواهد شد. حجم این نمایشنامه حدود 360 صفحه خواهد شد و به عقیده مولفانش انتشار آن یک اتفاق خواهد بود.
