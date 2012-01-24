"بالوتلی" چهار جلسه از همراهی منچسترسیتی محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماریو بالوتلی" در این دیدار به عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد و در سومین دقیقه از وقت‌های تلف شده بازی گل برتری شاگردان "روبرتو مانچینی" را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

اما او قبل از اینکه برای من سیتی گلزنی کند صورت "اسکات پارکر"، بازیکن تاتنهام را هدف لگد خود قرار داده بود که این صحنه از چشمان داور پنهان ماند.

بالوتلی تا ساعت 6 بعدازظهر روز چهارشنبه فرصت دارد تا به این رای اتحادیه فوتبال انگلیس اعتراض کند. در صورتی که او این حکم را بپذیرد دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس مقابل لیورپول در آنفیلد را از دست خواهد داد.