۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تائید صلاحیت 44 داوطلب در کردستان/لیست نهایی دوم اسفند اعلام می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی استان کردستان از تائید صلاحیت 44 داوطلب نمایندگی در مجلس تا این مرحله از بررسی صلاحیت ها در استان خبر داد.

مرتضی خسروپناه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به بررسی صلاحیت های داوطلبان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه در استان کردستان تا این مرحله صلاحیت 44 نفر تائید شده است.

وی عنوان کرد: بعد از بررسی و تائید صلاحیت داوطلبان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی اعضای هیئت های اجرایی، هیئت نظارت در استان کردستان فعالیت خود را آغاز کرد و پس از بررسی های لازم تا این مرحله صلاحیت 44 داوطلب تائید شده است.

رئیس هیئت نظارت استان کردستان یادآور شد: در حالی حاضر بررسی صلاحیت های داوطلبان مجلس بر اساس اعتراض های صورت گرفته از سوی آنها در هیئت مرکزی نظارت ادامه دارد و احتمال افزایش و یا کاهش این آمار طی روزهای آینده وجود دارد.

خسروپناه با اشاره به شمار افراد تائید صلاحیت شده در حوزه های مختلف انتخاباتی استان کردستان بیان کرد: در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دویواندره صلاحیت 18 نفر تائید شده است و این آمار در حوزه انتخابیه بیجار نیز هشت نفر است.

وی گفت: در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد شش نفر، حوزه انتخابیه سقز و بانه چهار نفر، حوزه انتخابیه قروه و دهگلان نیز صلاحیت هشت نفر به تائید هیئت نظارت استان کردستان رسیده است.

رئیس هیئت نظارت استان کردستان افزود: داوطلبان و افراد رد صلاحیت شده بعد از اعلام نتیجه به آنها در دوم بهمن ماه سال جاری با مراجعه به دفتر هیئت نظارت در استان و یا دفتر شورای نگهبان در مرکز اعتراض خود را ارائه کرده اند.

خسرو پناه اظهار داشت: مرحله سوم بررسی صلاحیت های داوطلبان تا 22 بهمن ماه سال جاری ادامه دارد و مرحله نهایی بررسی های داوطلبان نیز دوم اسفند ماه سال جاری از سوی شورای نگهبان اعلام می شود و سپس فرمانداری ها مشخصات نهایی کاندیداها را به اطلاع عمومی می رسانند.

وی در پایان با اشاره به برگزاری انتخاباتی پرشور و با حور حداکثری مردم در صحنه عنوان کرد: مقدمات برای برگزاری انتخابات سالم در استان کردستان صورت گرفته است و انتظار می رود که مردم نیز مشارکت خوبی در آن داشته باشند.

در مجموع 95 داوطلب در پنج حوزه انتخابیه استان کردستان ثبت نام کردند که در مرحله اول و از سوی هیئت های اجرایی صلاحیت نزدیک به 60 نفر تائید شد و در این مرحله نیز از سوی هیئت نظارت صلاحیت 44 داوطلب تائید شده است.

　

