تائید صلاحیت 44 داوطلب در کردستان/لیست نهایی دوم اسفند اعلام می شود

مرتضی خسروپناه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به بررسی صلاحیت های داوطلبان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه در استان کردستان تا این مرحله صلاحیت 44 نفر تائید شده است.

وی عنوان کرد: بعد از بررسی و تائید صلاحیت داوطلبان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی اعضای هیئت های اجرایی، هیئت نظارت در استان کردستان فعالیت خود را آغاز کرد و پس از بررسی های لازم تا این مرحله صلاحیت 44 داوطلب تائید شده است.

رئیس هیئت نظارت استان کردستان یادآور شد: در حالی حاضر بررسی صلاحیت های داوطلبان مجلس بر اساس اعتراض های صورت گرفته از سوی آنها در هیئت مرکزی نظارت ادامه دارد و احتمال افزایش و یا کاهش این آمار طی روزهای آینده وجود دارد.

خسروپناه با اشاره به شمار افراد تائید صلاحیت شده در حوزه های مختلف انتخاباتی استان کردستان بیان کرد: در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دویواندره صلاحیت 18 نفر تائید شده است و این آمار در حوزه انتخابیه بیجار نیز هشت نفر است.

وی گفت: در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد شش نفر، حوزه انتخابیه سقز و بانه چهار نفر، حوزه انتخابیه قروه و دهگلان نیز صلاحیت هشت نفر به تائید هیئت نظارت استان کردستان رسیده است.

رئیس هیئت نظارت استان کردستان افزود: داوطلبان و افراد رد صلاحیت شده بعد از اعلام نتیجه به آنها در دوم بهمن ماه سال جاری با مراجعه به دفتر هیئت نظارت در استان و یا دفتر شورای نگهبان در مرکز اعتراض خود را ارائه کرده اند.

خسرو پناه اظهار داشت: مرحله سوم بررسی صلاحیت های داوطلبان تا 22 بهمن ماه سال جاری ادامه دارد و مرحله نهایی بررسی های داوطلبان نیز دوم اسفند ماه سال جاری از سوی شورای نگهبان اعلام می شود و سپس فرمانداری ها مشخصات نهایی کاندیداها را به اطلاع عمومی می رسانند.

وی در پایان با اشاره به برگزاری انتخاباتی پرشور و با حور حداکثری مردم در صحنه عنوان کرد: مقدمات برای برگزاری انتخابات سالم در استان کردستان صورت گرفته است و انتظار می رود که مردم نیز مشارکت خوبی در آن داشته باشند.

در مجموع 95 داوطلب در پنج حوزه انتخابیه استان کردستان ثبت نام کردند که در مرحله اول و از سوی هیئت های اجرایی صلاحیت نزدیک به 60 نفر تائید شد و در این مرحله نیز از سوی هیئت نظارت صلاحیت 44 داوطلب تائید شده است.