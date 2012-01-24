دلهای خسته رهسپار حریم یار/ مشهد میعادگاه عاشقان

به گزارش خبرنگار مهر، شوق رسیدن به صحن و سرایت کبوتر دلهای خسته را با پای پیاده راهی مشهد کرده ، فرقی نمی کند در کنار پنجره فولادت باشی یا از فرسنگ ها راه نجواهای عاشقانه ات را آهسته آهسته زمزمه کنی... آنقدر مهربانی که کسی را نا امید نکنی، آنقدر مهربانی که عاشقانت را در کوچه پس کوچه های بی کسی تنها نگذاری.

مولای من، نگاه کن عاشقان گرداگرد ضریحت می گردند اینجا تو غریب نیستی تو میزبان غریبانی ... اینجا همه به امید مهربانی تو آمده اند.



کودکان با زبان بی زبانی و مادران هم ناله بغض و اشک صدایت می کنند، سیل اشکهای بیقرار در فراغت از دیدگان جاری است و نگاههای ملتمس به پنجره فولادت گره خورده...



اینجا همه غبار دنیا از دل زوده اند و به زلالی آب به پیشگاهت آمده اند تا مگر به آستان مهربانی ات راه جویند. برای کبوترانت نذر گندم کرده اند تا شاید به برکت برچیدن هر دانه گندم دلهای مشتاقشان را با هزاران بهانه سوار بر بال کبوتران گرداگرد حرمت طواف دهند.



براستی خوش به حال کبوتران حرمت که عمری در طواف تو سر می کنند و هم نفس با امام رئوف اند...



اما امروز روز دیگری است، امروز اشک و ناله هم صدای نقاره های حرمت شده و خورشید در برابر غروب آفتاب مهربانی از تابیدن ایستاده، امروز کبوتران هم نای پریدن ندارند و اشک و ناله فضا را پر کرده... امروز مشهد میعادگاه عاشقانی است که دلهای شکسته خود را به پنجره فولادت گره زده اند و در سوگت ناله ماتم سر داده اند.

چشمه های اشک و بغض های فرو خفته مجال بیان از زائرانت گرفته اما نجواهای زیر لب رضا رضا را زمزمه می کند تا مگر رضا به بر آورده شدن حاجاتشان شوی...

به مهربانی ات دخیل بسته اند تا مگر به حرمت ضامن آهو کوله بار سنگین گناهانشان را سبک تر کرده و به بارگاه ملکوتش نزدیک تر شوند...

اینجا تکه ای از بهشت و است هر کس به امیدی آمده...

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا(ع)

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آرزو اجاق

