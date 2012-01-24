عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا

- نامزدهای مطرح حزب جمهوریخواه از شب گذشته تلاش خود را برای پیروزی در انتخابات درون حزبی ایالت فلوریدا آغاز کردند.

- یکی از افسران سابق سیا ( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ) متهم به انتشار اسناد محرمانه این کشور شد.

آسیا

- بودائیان تبت در شهر سیچوان چین دست به تظاهرات زدند که این اقدام بودائیان با واکنش پلیس چین روبرو و درنهایت منجر به درگیری میان دو طرف شد که در نتیجه آن یک نفر جان خود را از دست داد.

خاورمیانه

- بر اثر انفجار دو بمب در بغداد دست کم 10 نفر کشته شدند.

- در پی ادامه اعتراضات مردم بحرین، آمریکا از تصمیم خود برای منتقل کردن دیپلماتهای این کشور در منامه به یک نقطه امن خبر داد.

- یک زن عربستانی که چندی پیش قانون ممنوعیت رانندگی برای زنان در این کشور را نادیده گرفته بود روز گذشته بر اثر یک تصادف به شدت زخمی شد. همراه وی در این تصادف کشته شد.

-محمود الزهار، از رهبران ارشد حماس، اعلام کرد که این گروه اسلامی هرگز جهاد را رها نمی کند.

اروپا

- سنای فرانسه قانون نسل کشی خواندن کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول به دست امپراطوری عثمانی را تصویب کرد.

-"ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه، درباره گسترش درگیری های قومی-قبیله ای درکشورش هشدار داد.