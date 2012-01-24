"زلاتان ابراهیموویچ" بهترین بازیکن سری آ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه که به "اسکار دل کالچو" معروف است به بهترین بازیکن، مربی و تیم سال فوتبال ایتالیا تعلق می‌گیرد.

"زلاتان ابراهیموویچ" به عنوان بهترین بازیکن سال سری آ برگزیده شد ضمن اینکه "ماسیمو آلگری"، مربی میلان هم به عنوان برترین مربی سال برگزیده شد. وی فصل گذشته میلان را به عنوان قهرمانی سری آ رساند.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، "تیاگو سیلوا" از تیم میلان هم به عنوان برترین مدافع سال مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا انتخاب شد.

تیم فوتبال اودینزه به عنوان برترین باشگاه سال برگزیده شد ضمن اینکه جایزه برترین دروازه بان سال هم به دروازه بان اسلونیایی این تیم، "سمیر هندانوویچ" رسید.