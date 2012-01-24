۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

نمایشگاه عکس کلیمیان محله عودلاجان برپا می‌شود

دوستداران میراث فرهنگی عودلاجان همزمان با ایام دهه فجر نمایشگاه عکس کلیمیان این محله قدیمی تهران را از 19 تا 21 بهمن ماه در محل کنیسه عزرا یعقوب برپا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با مشارکت دفتر توسعه محلی عودلاجان، شهرداری ناحیه 2، کمیسیون ملی یونسکو ایران، کمیته ملی موزه‌های ایران، مهندسین مشاور باوند، نشریه فرهنگی- اجتماعی عودلاجان، اداره کل میراث فرهنگی- صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران و انجمن کلیمیان برگزار می شود.

هدف از برگزاری این نمایشگاه‌، آشنایی علاقمندان به ویژگی‌های تاریخی و ارزش‌های فرهنگی محله عودلاجان به عنوان یکی از پنج محله تاریخی طهران قدیم و یادآوری خاطرات معماری و ساکنان گذشته محله عودلاجان است.

موضوع نمایشگاه‌عکس، زندگی کلیمیان در محدوده کلان محله عودلاجان واقع در محدوده خیابان امیرکبیر از شمال، خیابان ری از شرق، خیابان 15 خرداد از جنوب و خیابان ناصرخسرو از غرب است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آنشانی www.oudlajan.com مراجعه و یا با شماره  33138892 تماس بگیرند.

