به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با مشارکت دفتر توسعه محلی عودلاجان، شهرداری ناحیه 2، کمیسیون ملی یونسکو ایران، کمیته ملی موزههای ایران، مهندسین مشاور باوند، نشریه فرهنگی- اجتماعی عودلاجان، اداره کل میراث فرهنگی- صنایعدستی و گردشگری استان تهران و انجمن کلیمیان برگزار می شود.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، آشنایی علاقمندان به ویژگیهای تاریخی و ارزشهای فرهنگی محله عودلاجان به عنوان یکی از پنج محله تاریخی طهران قدیم و یادآوری خاطرات معماری و ساکنان گذشته محله عودلاجان است.
موضوع نمایشگاهعکس، زندگی کلیمیان در محدوده کلان محله عودلاجان واقع در محدوده خیابان امیرکبیر از شمال، خیابان ری از شرق، خیابان 15 خرداد از جنوب و خیابان ناصرخسرو از غرب است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آنشانی www.oudlajan.com مراجعه و یا با شماره 33138892 تماس بگیرند.
