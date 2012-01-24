ادامه خصومت ورزی آمریکا با ملت ایران/ بانک تجارت تحریم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم بانک تجارت ایران به دلیل در ارتباط بودن این بانک با شرکتها، افراد و موسسات فعال در برنامه هسته ای این کشور انجام می شود.

تحریم بانک تجارت پس ازآن اعلام شد که روز گذشته اتحادیه اروپا در اقدامی منفعلانه از تصمیم خود برای تحریم واردات نفت از ایران خبر داده بود.



با وجود تلاشهای گسترده آمریکا برای همراه کردن کشورهای جهان با سیاستهای خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای خود، اختلافات و دودستگی میان اروپایی ها نزدیک ترین متحدان آمریکا در زمینه تحریم نفتی ایران همچنان ادامه دارد.