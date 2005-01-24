اقتصاد ما از دوراني كه مي توانست دستوري عمل كند گذر كرده است // حداقل سالانه 5 ميلياردليتر خروج غير قانوني سوخت و فرآورده هاي سوختي در كشور داريم// در دوران دولت آقاى خاتمى هيچ مخالف دولتى احساس ناامنى نكرد

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر" رمضانزاده در پاسخ به سوالي درباره اقدامات دولت درزمينه بروز محدوديت هايي كه از سوي سرويس دهنده خارجي براي برخي سايت هاي داخلي از جمله ايسنا ايجاد شده است گفت : گمان مي كنم توضيحات اخير وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره ضرورت ايجاد مراكزي براي ذخيره سازي اطلاعات دركشوربه اندازه كافي گوياي جهت گيري دولت دراين زمينه است ولي بايد بگويم كه متاسفانه با اقداماتي كه برخي در داخل انجام مي دهند تا چندماه ديگر درداخل هم اثري از اينترنت باقي نماند و كسي ديگر امكان دسترسي به هيچ جايي را نداشته باشد .

وي افزود: اميدواريم همه كساني كه به گردش آزاد اطلاعات اعتقاد دارند و يا اينكه حداقل ادعاي آن را دارند به اين اصل پايبند باشند واميدواريم محدوديت هايي كه براي سايت هاي اطلاع رساني كشور فراهم شده است زودتر برداشته شود تادرداخل بتوانيم با پيشرفت هاي تكنولوژيكي كه رخ داده است ، اين مشكل را حل كنيم .

رمضانزاده درپاسخ به سوالي مبني براينكه درهفته هاي اخير ازسوي بخش خصوصي ودولتي گراني هايي اتفاق افتاده كه به نحوي مي خواهند به نام دولت تمام شود و بگويند تصويب طرح تثبيت قيمتها درمجلس شكست خورده است؛ گفت : به نظر مي رسد كساني كه جهت گيري يارانه ها و هدفمند كردن يارانه هاي دولت را با طرح هايي تغيير دادند خود متوجه شده اند كه اقتصاد ما از دوراني كه مي توانست دستوري عمل كند گذر كرده است و با دستورهاي غيركارشناسي كه به عنوان طرح هاي آزمايشي نيز بررسي مي شود جوابگوي نيازهاي اقتصاد ما نخواهد شد ودرواقع بايد آن را نوعي فرار به جلو طراحان دانست و اميدواريم نسبت به بازپس گيري طرح هايي كه به دليل غيرعلمي بودن و غير اقتصادي بودن به ضرر اقشار آسيب پذير كشور است اقدام كنند .

سخنگوي دولت درپاسخ به پرسشي مبني بر اينكه پاسخ وزير اطلاعات به سئوال يك نماينده مجلس درباره كشف صد ميليون ليتر سوخت قاچاق قانع كننده نبوده است گفت : وزير اطلاعات در مجلس تنها بخشي از واقعيات را درباره خروج سوخت و فرآورده هاي سوختي دركشوربيان كرد ولي بايد اعلام كنم براساس كارشناسي هاي اقتصادي وزارت اطلاعات ما حداقل سالانه 5 ميلياردليتر خروج غير قانوني سوخت و فرآورده هاي سوختي در كشور داريم و اگرمابه التفاوت فروش اين ميزان را فقط ليتري 200 تومان در نظر بگيريم رقمي نزديك به هزار ميلياردتومان به كشور ضرر مي رسد .

وي گفت : يكي از اهداف دولت در جهت هدفمند كردن يارانه سوخت دركشور كه متاسفانه با مخالفت مجلس هفتم روبرو شد همين مسئله بودكه بايد با مكانيسم هاي اقتصادي جلوي رانتهاي اينچنيني را بگيريم كه متاسفانه تصميم دولت در هدفمندكردن يارانه ها و پرداخت آن به اقشار نيازمند با مخالفت روبرو شد ودولت موظف است كارهايي را انجام دهد كه مي داند به قاچاق منجر مي شود و آنگاه براي مبارزه با قاچاق مجبور شويم نيروي انتظامي و امنيتي بيشتري استخدام كنيم واين دور باطل مضر اقتصاد كشور را ادامه دهيم .

رمضانزاده افزود: اميدوارم انتخابات رياست جمهوري هرچه سريعتر برگزار شود وما بتوانيم از اين دوره طرح هاي هرروزه اقتصادي بگذريم .

عبدالله رمضانزاده دبير و سخنگوى دولت در پاسخ به سئوالي درخصوص واكنش دولت به اظهارات برخى نامزدهاى انتخاباتى كه دولت را به بي اقتدارى متهم مي كنند ، اظهارداشت : ما اقتدار را در اختناق و استبداد نمي بينيم و با افتخارهم اعلام كنيم كه در دوران دولت آقاى خاتمى هيچ مخالف دولتى احساس ناامنى نكرد.

وي درپاسخ به سوالي مبني براينكه برخى نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى آقاى خاتمى را به نداشتن اقتدار متهم مي كنند و مي گويند رياست جمهورى را به ما بدهيد تا اقتدار رانشان دهيم ، گفت : رياست جمهورى دست ما نيست كه به كسى بدهيم ، رياست جمهورى در دورانى كه آقايان دولت ومجلس را در اختيار داشتند مردم با اقتدار از آنها گرفتند و دراختيار فرد ديگرى قراردادند.

رمضانزاده گفت : جهت گيرى اقتدار درجامعه را مردم بايد تعيين كنند.

رمضانزاده بااشاره به سخنان امام راحل خطاب به شاه مخلوع گفت : در دورانى كه شاه خيلى ادعاى اقتدار قدرت مي كرد و در منطقه گردن فرازى مى كرد، حضرت امام راحل درجمله اى خطاب به شاه گفتند كه تو قدرت آزادى دادن به مردم را ندارى .

سخنگوى دولت گفت : دولت آقاى خاتمى اقتدار را دراين كه حاكمان ودولتمردان اقتدار خود را در امنيت عمومى مردم و شهروندان قدرتمند ببينند، مي داند.

وى بااشاره به ديدگاههاى دولت درخصوص اقتدار در حوزه هاى مختلف ، گفت : اگر اقتدار درحوزه اقتصاد به معناى اقتصاد دستورى است ، آقايان مجلس چهارم و پنجم وحتى دولت را دراختيار داشته اند ، و بركشور تورم 50 درصدى راتحميل كردند.



رمضانزاده گفت : در اقتصادى كه معتقد به گسترش بخش خصوص هستيم براى اولين بار در طول تاريخ نرخ رشد با ثبات اقتصاد را درهمه زمينه ها درسه سال اخير تجربه كرده ايم .

وى گفت : متاسفانه برخى از دوستان فكر مي كنند كه چون جامعه جوان است ، تجربه و حافظه تاريخى ندارد، در حالى كه ما حافظه تاريخى را در جوانان كشور سراغ داريم .

سخنگوى دولت به تشريح مفهوم اقتدار دولت خاتمى و ديدگاه منتقدان دولت دراين خصوص پرداخت وگفت : اگر اقتدار در حوره سياست خارجى را بخواهيم معنا كنيم ، ما اقتدار در اين حوزه را به معناى عزت ايرانى در جامعه جهانى مي دانيم .

رمضانزاده افزود : روزى كه دولت را تحويل گرفتيم ، حد مذاكرات ما با اروپا، گفت و گوى انتقادى بود كه در حد روساى ادارات وزارت امور خارجه باما مذاكره مي كردند، اما ما نه تنها عزت جامعه ايرانى را ارتقاء بخشيديم ، بلكه در سال2001پيشنهاد ايران مبنى بر نامگذارى اين سال به نام گفت و گوى تمدنها باموافقت همه دنيا مواجه شد.

رمضانزاده تصريح كرد : مااقتدار را به معناى رعب نمي دانيم ، نمي شود كسى به عنوان شاكى فله اى مطبوعات ، كه مبين آزادى بيان هستند معروف باشد و آن وقت از اقتدار و هواى تازه سخن بگويد.

سخنگوى دولت افزود : ما اقتدار را در اختناق و استبداد نمي بينيم ، بلكه در قدرت ايجاد آزادي هاى عمومى و امنيت مخالفين مي دانيم و با افتخاراين جمله آقاى خاتمى را تكرار مي كنيم كه در دوران ايشان هيچ مخالف دولت احساس ناامنى نكرد.

رمضانزاده ادامه داد : حال اگر ديگران اقتدار را به گونه اى تعريف مى كنند، بحث ديگرى است .

وى افزود : مردم ما در دورانى كه آقايان همه اقتدار را در اختيار داشتند، به آنها پشت كردند و بابيست ميليون راى كسى را انتخاب كردند كه خواهان آزادي هاى عمومى باشد.