پروژه مرکز فنی و حرفه ای خواهران طبس 75 درصد پیشرفت داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین مفتاح در مورد اجرای مصوبات سفر هیئت دولت در فنی و حرفه ای این شهرستان اظهار داشت: در دور دوم سفر هیئت دولت به استان یزد دو مصوبه احداث مرکز آموزش خواهران و احداث مرکز دو منظوره دیهوک در دستور کار فنی و حرفه ای قرار گرفت.

وی افزود: احداث مرکز خواهران در زمینی به مساحت 10 هزار و 700 متر مربع اجرا و فاز اول آن با زیر بنای 481 متر مربع از فروردین ماه سال 1389 آغاز شد.

مفتاح عنوان کرد: فاز اول این مصوبه دارای دو کارگاه آموزشی است که تاکنون 75 درصد آن اجرا شده است.

وی زمان آغاز اجرای پروژه عمرانی مرکز دو منظوره دیهوک را از اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: این پروژه در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع و زیربنای هزار و 364 متر مربع بوده که شش کارگاه آموزشی را شامل می شود و قادر است بیش از 15 رشته آموزشی را پوشش دهد.

آموزش 362 کارآموز در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای تفت

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت نیزبا بیان اینکه در این شهرستان 12 آموزشگاه آزاد فعال است، گفت: در شش ماه نخست سال جاری 12 دوره آموزشی ویژه 362 کارآموز تفتی به میزان 332 هزار و 623 نفر ساعت در این آموزشگاه ها برگزار شده است.

علی شبانی افزود: 114 نفر از کار آموزان را برادران و در رشته صنایع ساختمان و بقیه شرکت کنندگان را خواهران تشکیل می دهند.

وی با اشاره به تلاش آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد این شهرستان، آموزشگاه ها را به عنوان بازوی توانمند مرکز آموزش فنی و حرفه ای تفت در تحقق مهارت آموزی در شهرستان و رسیدن به اشتغال پایدار بسیار تاثیر گذار دانست.

شبانی عنوان کرد: برای 11 نفر از مربیان و مدیران آموزشگاه های آزاد نیز یک دوره آموزش ICDL برگزار شد.

20 در صد پیشرفت فیزیکی احداث مرکز خواهران فنی و حرفه ای ابرکوه

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ابرکوه نیز با اشاره به عملکرد این مرکز در نیمه نخست سال جاری اظهار داشت: در دور دوم سفر هیئت دولت به استان یزد، احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای برای خواهران این شهرستان مصوب شد که اعتبار آن از سوی فرمانداری شهرستان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برای ساخت آن در نظر گرفته شده است.

عباس حسنی بیان داشت: این پروژه هم اکنون از پیشرفت 20 درصدی برخوردار است.

وی در مورد دستاوردهای مرکز آموزش فنی و حرفه ای ابرکوه بیان داشت: کسب رتبه اول در بخش مشاوره و راهنمایی در استان یزد، کسب رتبه اول در رشته قالیبافی در دو سال متوالی، اجرای بیشترین تعهد آموزشی در سال 87، رتبه ممتاز در رشته قالیبافی در سطح کشور، کسب رتبه سوم در رشته طراحی گرافیک در المپیاد کشوری و کسب مرکز نمونه در مراکز استان در سال 88 از جمله افتخارات این مرکز است.

حسنی ساخت ماشین کشاورزی چند کاره و ساخت دستگاه لیفتراک برقی توسط کارآموزان مرکز را نیز از دستاوردهای این مرکز اعلام کرد.

وی تعداد پرونده های مشاغل خانگی ارسال شده به صندوق مهر امام رضا(ع) شهرستان ابرکوه را 50 پرونده عنوان کرد و افزود: بیش از 60 پرونده دیگر نیز در مرحله تکمیل و ارجاع قرار دارد.

کسب رتبه نخست استان یزد در رهگیری اشتغال مهارت آموختگان کشور

با توجه به تعهدات ابلاغی و عملکرد رهگیری اشتغال مهارت آموختگان در شش ماهه نخست سال جاری، استان یزد موفق به اخذ رتبه اول کشوری در رهگیری اشتغال مهارت آموختگان شد.

بنا بر این گزارش، سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ضمن تقدیر از مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد اعلام کرده است: بی شک این عملکرد بالا ناشی از باور راسخ و اهتمام مدیرکل و همکاران حوزه مشاوره و هدایت آموزشی بر بهبود ضریب اشتغال و افزایش اثربخشی آموزش های سازمان بوده است.

در عملکرد رهگیری اشتغال مهارت آموختگان در شش ماهه نخست سال جاری استان زنجان مقام دوم و استان البرز مقام سوم را کسب کردند.