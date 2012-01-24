79 درصد دانش آموختگان علمی کاربردی مازندران شاغل هستند

رضا لحمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان بزرگترین دانشگاهی که بر اساس نظام آموزش عالی مهارتی اهداف خود را دنبال می کند قصد دارد با این ترفند اصولی از عهده آموزش عالی مهارتی برآید.

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی مازندران با اشاره به اینکه نظام عالی مهارت به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، تصریح کرد: در این نظام به ایجاد رشته ها و دوره هایی که به اشتغال دانشجویان پس از کسب مدرک می انجامد ، پرداخته می شود.

لحمیان با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه ای و سازمان فنی و حرفه ای در راستای ارائه مدارک مهارتی و گواهی مهارت در کشور فعالیت می کنند، یادآور شد: بر این اساس و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی و منویات رهبری عظیم الشان در سال جهاد اقتصادی، اقدام به برپایی نخستین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه و کارآفرینی در استان کردیم.

وی با اعلام اینکه این نمایشگاه نخستین بار در کشور در مازندران و در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان بزرگترین دانشگاه صنعتی شمال کشور برگزار شود، افزود: با برگزاری موفق این نمایشگاه در مازندران، نمایشگاههای بعدی در استانهای اصفهان و تهران برپا خواهد شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی مازندران با اشاره به اینکه در این نمایشگاه ظرفیت های علمی کاربردی دانشجویان این دانشگاه را به نمایش می گذاریم، اظهار داشت: این نمایشگاه با همکاری ادارات کار، تعاون و رفاه اجتماعی، استانداری و کارگروه اشتغال استان برگزار می شود.

لحمیان گفت :معرفی کارآفرینان و فعالان کسب و کار دانشگاه جامع، معرفی مشاغل قابل احراز رشته های تحصیلی، کلینیک اشتغال و کارآفرینی و نمایشگاه مشاغل خانگی و بومی از اهداف برگزاری این نمایشگاه ملی است.

وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه صرفا یافته های دانشگاه علمی کاربردی مازندران ارائه نمی شود، گفت: فراهم کردن شغل برای دانشجویان و دانش آموختگان از اهداف تشکیل دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

وی با بیان اینکه خبرنگاری بخشی از مهارت در جامعه محسوب می شود، افزود: قرار است رشته خبرنگاری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته خبرنگاری در این دانشگاه تاسیس شود.