ماهیت کسانی که خواهان کناره گیری اسد هستند

عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان از درخواست سئوال برانگیز اتحادیه عرب از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای کناره گیری از قدرت انتقاد کرد و گفت وزیران امور خارجه عرب، رویکرد نابرابر و نامتعادلی را در برابر بحران سوریه در پیش گرفته اند.

عدنان منصور که کشورش با طرح اتحادیه عرب در نشست روز یکشنبه در قاهره مخالفت کرده است، گفت این طرح به طور غیر منتظره مطرح شد و خشونت مخالفان اسد را نادیده گرفته است.



منصور پس از بازگشت به لبنان در فرودگاه بیروت در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد : ما برای بررسی موضوع گزارش کمیته ناظران اعزامی عرب به سوریه به ریاست احمد الدابی به قاهره رفته بودیم که با این طرح غافلگیر شدیم.



وزیر امور خارجه لبنان اظهار داشت : ما در گذشته اعلام کردیم که بوی بین المللی کردن بحران سوریه را از همان آغاز حس می کردیم و همچنان بر روی حرف خود هستیم، چرا که روز یکشنبه خواستار توقف درگیری از سوی طرفین شدیم، در حالی که فقط از دولت سوریه خواستند که خشونت را متوقف کند، اما نمی توان در این راه بدون اینکه از دو طرف چنین درخواستی مطرح نشود، حرکت کرد.



منصور با بیان اینکه باید به طور همزمان از طرفین درگیری خواسته شود، خشونتها را متوقف کنند، افزود : به اعتقاد من، برخی بندهای گزارش، نابرابر و غیر متعادل است که در کنفرانس نیز به آن اشاره کردم.



لبنان که روابط نزدیکی با سوریه دارد با طرح اتحادیه عرب برای تحریم دمشق مخالفت کرده است، با این حال نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان گفته است دولتش به قطعنامه های بین المللی علیه سوریه پایبند خواهد بود.

تحرکات پشت پرده قطر وعربستان علیه سوریه



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل درباره درخواست رژیمهای عربی از بشار اسد برای کناره گیری از قدرت در حالی که برخی از آنها از جمله بحرین و عربستان همچنان به سرکوب ملتهای خود ادامه می دهند، به مهر گفت : کشورهای عربستان، قطر، بحرین، امارات متحده و کویت در اعتراض به آنچه که این پنج کشور سرکوب قیام مردم توسط دولت سوریه نام نهادند، نیروهای ناظر خود را از این کشور فرا خواندند.



این پنج کشور قبیله ای وغیردموکراتیک درچارچوب تصمیم اتحادیه عرب برای اعزام هیئت ناظر به سوریه 50 نفر از نیروهای خود را در اختیار اتحادیه عرب قرار داده بودند.



در طول حضور سه هفته ای این ناظران در سوریه ،عربستان و قطر تلاش کردند تا با پرداخت رشوه های کلان به سایر اعضای ناظر اتحادیه عرب، آنان را به جریان سازی خبری علیه سوریه تشویق کنند.



شماری از اعضای هیئت ناظر به تشویق عربستان و قطر ازعضویت در این هیئت کناره گیری و بیانیه هایی علیه دولت بشار اسد منتشر کردند.



بروز اختلاف میان برخی اعضاء هیئت ناظر که حاضر نشدند علیه سوریه موضعگیری کنند خشم قطر وعربستان را بر انگیخت.



پس از انتشار گزارش محمد مصطفی الدابی رئیس هیئت ناظران اتحادیه عرب که در آن از دولت سوریه به خاطر همکاری با این هیئت قدردانی شده، کشورهای عربستان، قطر، بحرین، امارات و کویت، هیئت خود را فرا خواندند.



هدف این پنج کشور، زمینه سازی برای ارسال پرونده سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد است تا در نهایت این کشور تحت بند 7 قرار گیرد.



در گزارش ارتشبد محمد الدابی بر ضرورت تمدید ماموریت هیئت ناظران اتحادیه عرب برای یک ماه دیگر تاکید شده است .



با این حال سعود الفیصل و حمد بن جاسم آل ثانی وزیران امور خارجه عربستان و قطر گزارش رئیس هیئت ناظران اتحادیه عرب را جانبدارانه وتامین کننده نظرات دولت سوریه توصیف کردند.



قطر و عربستان سعودی در یک اقدام غیرمنطقی طرحی را به اتحادیه عرب ارائه دادند و بر اساس آن درخواست کردند بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قدرت خود را به معاون خود فاروق الشرع "سنی" واگذار کند.



این طرح با مخالفت برخی کشورهای عضو اتحادیه عرب مانند لبنان، عراق، الجزایر و سودان روبرو شد.



از آنجایی که پنج کشور عربی حوزه خلیج فارس تامین کننده دو سوم از بودجه یک میلیارددلاری اتحادیه عرب هستند، بنابراین تهدید کردند که اگر ماموریت ناظران این اتحادیه تمدید شود سهم سالانه خود را به اتحادیه عرب پرداخت نخواهند کرد.



به گفته هانی زاده، این پنج کشور، خود را دارای حق وتو در اتحادیه عرب می دانند و به همین دلیل اکنون به نیابت از آمریکا و دیگر کشورهای غربی و رژیم اسرائیل تلاش می کنند تا دولت بشار اسد را سر نگون کنند.



ناظران سیاسی عرب اعتقاد دارند که این پنج کشور به دلیل عملکرد تبعیض آمیز خودعلیه ملتهای خود نمی توانند بی طرفانه درباره رخدادهای سوریه داوری کنند.



با اینکه عربستان از دولت بشاراسد به خاطردرگیریهای داخلی انتقاد می کند، اما رژیم آل سعود بدترین کشتارهای وحشیانه را علیه ملت خود و مردم بحرین مرتکب می شود.



وزیران امور خارجه عربستان سعودی، قطر، امارات، بحرین و کویت در حالی پیرامون بحران سوریه اظهار نظرمی کنند که کشورهای متبوع آنان کوچکترین احترامی برای افکارعمومی ملتهای خود قائل نیستند.



این کارشناس می افزاید : هدف این کشورها سرنگونی دولت علوی بشار اسد و جایگزینی یک دولت جدید ضد شیعی با شرکت سلفی های جنایتکار در سوریه است.



اگرچه تصویب هرگونه قطعنامه ای علیه دولت سوریه در شورای امنیت، توسط روسیه وتو خواهد شد، اما قطر وعربستان تلاش می کنند تا این قطعنامه را در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کنند.



این کارشناس خاطر نشان می کند: این سناریو در چارچوب راهبرد غربی ها برای قطع محور تهران- دمشق – بیروت و سرانجام، خلع سلاح مقاومت لبنان به رهبری حزب الله قراردارد.



با این حال به نظر می رسد این پنج کشور در عملیاتی کردن راهبرد آمریکا برای سرنگونی دولت بشار اسد با شکست روبرو شده اند، زیرا بحران سوریه طی روزهای اخیر تا اندازه ای مهار شده است.