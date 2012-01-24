اجیر کردن آدمکش برای قتل دایی جنایتکار

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه مرد جوانی هراسان با مراجعه به پلیس آگاهی شیراز مدعی شد که خواهرزاده اش را یا شلیک گلوله به قتل رسانده است. در ادامه تیمی از کارآگاهان با دستور سرهنگ حیدری-رییس پلیس آگاهی استان فارس- راهی محل جنایت شده و با جسد غرق در خون زن جوانی روبرو شدند.

در نخستین بررسی ها مشخص شد زهرا با شلیک گلوله به قتل رسیده است و ادعاهای متهم درباره قتلش خواهرزاده اش صحت دارد.

پس از تحقیقات مقدماتی جسد با دستور بازپرس جنایی شیراز به پزشکی قانونی منتقل شد و کارآگاهان تحقیقات از حمید –متهم به قتل- را آغاز کردند.

حمید در بازجویی ها درباره انگیزه اش از قتل گفت: زهرا چند ماه قبل به خاطر اختلافاتی که با همسرش داشت از او جدا شد. رفتار خواهرزاده ام پس از طلاق تغییر کرد و اغلب وقتش را بیرون از خانه می گذراند. کارهایش باعث شد به او مشکوک شوم. چندبار از او خواستم رفتارش را تغییر دهد اما توجه ای نمی کرد. سرانجام تصمیم به قتل او گرفتم. امروز او را با شلیک گلوله ای به قتل رسانده و از محل فرار کردم. اما متوجه شدم یکی از بستگانم که ارتباط نزدیکی با زهرا داشت برای کشتن من قاتلی اجیر کرده است.به همین خاطر با مراجعه به پلیس خود را تسلیم کردم.

پس از اعترافات تحقیقات برای بررسی ادعایش در مورد اجیر کردن قاتل برای کشتن او و انگیزه اش در دستور کار پلیس قرار گرفت.

