پذیرش بدون کنکور در پردیس ارس دانشگاه تهران/ مهلت ثبت نام تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تمدید ثبت نام در دوره بدون کنکور کارشناسی ارشد پردیس ارس دانشگاه تهران، داوطلبان می توانند در 16 رشته به این شرح ثبت نام کنند:

اسامی رشته های پردیس ارس دانشگاه تهران

ردیف رشته گرایش ملاحظات ظرفیت پذیرش 1 جغرافیا برنامه ریزی شهری پذیرش جدید 15 2 جغرافیا سنجش از دور // // 3 برنامه ریزی گردشگری(توریسم) - تکمیل ظرفیت 12 4 پژوهش علوم اجتماعی - // // 5 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی // // 6 // مدیریت ورزشی // // 7 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - // // 8 اقتصاد اقتصاد نظری // // 9 منابع آب - پذیرش جدید // 10 حسابداری - تکمیل ظرفیت // 11 آموزش زبان انگلیسی - // // 12 کارآفرینی کسب و کار رشته جدید // 13 علوم سیاسی مسائل ایران // // 14 // جامعه شناسی سیاسی // // 15 // اندیشه سیاسی // // 16 // سیاست گذاری عمومی // //

تعداد واحدهای درسی با احتساب پایان نامه برای تمام رشته های تحصیلی به استثنای رشته های مدیریت MBA برابر 32 واحد و برای رشته های مدیرت MBA برابر 54 واحد است.

دانشگاه تهران اعلام کرد چنانچه به دلیل عدم تکمیل ظرفیت یا هر دلیل دیگر برای رشته خاصی اعلام نتیجه نشود وجه ثبت نام اولیه به متقاضیان آن رشته عودت داده می شود.

همچنین حداقل معدل مورد قبول دوره کارشناسی متقاضیان 12 از 20 است و پرونده کسانی که با معدل کمتر از 12 در دوره کارشناسی دانش آموخته شده باشند بررسی نخواهد شد.