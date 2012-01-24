اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های مس سرچشمه و راه آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر دو تیم مس سرچشمه و راه آهن شرایطی تقریبا نزدیک به هم دارند اما ما در این بازی میزبان هستیم و از شرایط میزبانی نهایت استفاده را خواهیم کرد.

وی در همین خصوص افزود: طی چند روز اخیر بازی‌های تیم راه آهن را به خوبی آنالیز کرده و نقاط ضعف و قوت این تیم را به بازیکنان خود گوشزد کرده‌ام. به دنبال این هستیم که راه آهن را در خانه خود شکست دهیم چون سه امتیاز این بازی به اندازه 6 امتیاز برای ما ارزش دارد.

شرفی با تاکید بر اینکه تساوی در این دیدار برای تیمش ارزشی ندارد و فقط به دنبال کسب سه امتیاز هستند، اظهار داشت: خوشبختانه در این دیدار بازیکن مصدوم و محروم نداریم.

وی با انتقاد از اینکه در بازی با پرسپولیس به وی لقب ضد فوتبال داده شد، تاکید کرد: اگر مقابل پرسپولیس تیم را به گونه‌ای به میدان می‌فرستادم که 5 یا 6 گل می خوردیم آنگاه مربی باشخصیتی بوده و یا متهم به ضد فوتبال نمی‌شدم؟ من با بازیکنانی که در اختیار داشتم مجبور بودم که تاکتیک تیم را به گونه‌ای تعیین کنم که فاصله بین خطوط سه‌گانه تیم کم شده و فرصت فضاسازی را به بازیکنان پرسپولیس ندهم.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه با یادآوری اینکه دفاع کردن و استفاده از ضد حملات یک تاکتیک در فوتبال است، تصریح کرد: به آمار بازی نگاه کنید. بررسی کنید در آمار بازی تعداد خطاهای بازیکنان مس سرچشمه بیشتر بوده یا بازیکنان پرسپولیس؟ آنگاه ما به ضدفوتبال متهم می‌شویم. ضمن اینکه داور نیز در صحنه‌ای که بازیکن پرسپولیس تمارض کرد، یک پنالتی را به سود این تیم اعلام کرد.

دیدار تیم‌های مس سرچشمه و راه آهن از هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15:30 چهارشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌شود.