ایران با شکست تاجیکستان از مرحله گروهی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال جوانان زیر 19 سال ایران دوشنبه شب در دیدار پایانی مرحله گروهی رقابت‌های جام دوستی روسیه در گروه C با نتیجه پرگل 5بر صفر مقابل تاجیکستان پیروز شد و به دور بعد صعود کرد.

برای ایران در این دیدار که با حضور 200 تماشاگر در ورزشگاه "پیتربورگسکی" سنت پترزبورگ برگزار شد، بهنام برزای در دقیقه 20 ، سردار آزمون در دقایق 47، 50 و 84 و فرشید اسماعیلی در دقیقه 71 گل زدند. آزمون در پایان این دیدار به عنوان بهترین بازیکن میدان هم برگزیده شد.

بلاروس در دیگر دیدار برگزار شده در این گروه با یک گل مقابل لیتوانی تن به شکست داد. با این حساب در پایان مرحله مقدماتی رقابت‌های جام دوستی، ایران و لیتوانی از گروه C، روسیه و قزاقستان از گروه A و اوکراین و مولداوی از گروه B به دور حذفی رقابت‌ها صعود کردند.

- برنامه دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات که روز چهارشنبه برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

* قزاقستان - بلاروس

* ایران - لتونی

* اوکراین - لیتوانی

* روسیه - مولداوی

مسابقات فوتبال جام دوستی روسیه با حضور 12 تیم زیر 21 سال از کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه برگزار می‌شود که تیم کشورمان نیز با تیم زیر 19 سال در این رقابت‌ها شرکت کرده است. این رقابت‌ها از 19 تا 29 ژانویه 2012 (29 دی‌ماه تا 9 بهمن ماه 1390) در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود.