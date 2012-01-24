به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآن که با حضور دکتر لاریجانی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: برپایی این جلسه‌های قرآنی از برکت نظام اسلامی است زیرا قبل از انقلاب اگر کسی در یک مجلس دولتی سخنرانی خود را با بسم الله شروع می کرد تعجب می کردیم تا چه رسد به تربیت این همه حافظ و قاری و تاسیس کانون های قرآنی.



وی با تشبیه قرآن به آفتاب ادامه داد: قرآن در آیات متعددی خودش را معرفی کرده است و با تعبیر نور درباره خود زیباترین تعبیر را استفاده کرده است.



این مرجع تقلید عنوان کرد: نور زیباترین و سریعترین و با برکت ترین موجود است زیرا اگر نور نباشد هیچ موجود زنده ای امکان زندگی ندارد و قرآن هم خودش را نور معرفی کرده است.



استاد جوزه علمیه قم بیان داشت: قرآن نوری است که توانست جامعه جاهلی عرب را که فاقد همه چیز بود در مدت بسیار کوتاهی صاحب همه چیز کند زیرا قرآن مایه رویش تقوا، فضیلت، علم و امنیت در جامعه است.



آیت الله مکارم تصریح کرد: قرآن سه چیز را به جامعه عطا می‌کند اول امنیت و آرامش و صلح که پایه هر کاری است و بدون امنیت هیچ اقدامی نمی‌توان انجام داد.



وی اظهار داشت: امنیت اولین قدم برای انجام هرکاری است و قرآن فضای اتحاد و امنیت و همدلی در جامعه ایجاد می‌کند که اولین رکن برای سعادت هر جامعه بشری است.



این مرجع تقلید ادامه داد: ایجاد نور علم و تقوا و فضیلت دومین چیزی است که قرآن به ما می دهد و جامعه را از ضلالت جهل و گمراهی می رهاند و فساد اخلاقی را از آن دور می کند.



وی اظهار داشت: هدایت در صراط مستقیم سومین هدیه قرآن به انسان است که او را در مسیر بهشت می برد و این معرفی قرآن از خود بهترین معرفی است.



باید وارد عرصه فهم قرآن و بعد هم عمل کردن به آن شویم



آیت الله مکارم خطاب به جوانان حاضر در این دوره از مسابقات بیان داشت: شما جوانان بدانید این افتخاری که نصیبتان شده است بی دلیل نیست و ناشی از لطف خدا و والدین مومنی است که شما را در این مسیر هدایت کرده‌اند و خداوند حکیم است کار بی حکمت نمی‌کند و قدر این نعمت را بدانید.



وی اظهار داشت: قرائت و حفظ قرآن کار بسیار محترم و لازمی است اما نباید در این دو مرحله باقی ماند، باید وارد عرصه فهم قرآن و بعد هم عمل کردن به آن شویم.



این مرجع تقلید بیان داشت: قرائت و حفظ، فهم و عمل کردن و در مرحله آخر نشر قرآن مراحل قرآنی شدن جامعه است.



وی با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) درباره قرآن با بیان اینکه در این روایت ده فضیلت برای قرآن برشمرده شده است اظهار داشت: امام رضا(ع) در این روایت می فرماید: قرآن ریسمان محکم الهی، عروة الوثقی، راه و روش عالی و نمونه، هدایت کننده به سمت بهشت، نجات دهنده از آتش است و هیچگاه کهنه نمی شود بلکه روز به روز نو می شود.



قرآن جهانی و جاودانه است



آیت الله مکارم تصریح کرد: تکرار قرآن موجب کوچک شدن آن نیست، قرآن برای یک زمان نیست و پیام چاودان خدا و شعاع وجودی او ازلی و ابدی است.



وی تاکید کرد: قرآن جهانی و جاودانه است و برای انسان ها در هر زمان و مکان آفریده شده است.



این مرجع تقلید با بیان اینکه چیزی قرآن را باطل نمی‌کند تأکید کرد: اگر همه دشمنان جمع شوند نمی‌توانند از عظمت قرآن بکاهند؛ بگذار آن را آتش بزنند و پاره کنند اما قرآن چیزی نیست که آنان تصور می کنند بلکه قرآن حقیقت و محتوایی است که در دل همه مسلمانان است و هر قدر بکوشند نور آن را خاموش تر کنند نور آن کامل تر خواهد شد و بیشتر خواهد درخشید.