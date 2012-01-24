خبرهای ضدونقیض از سرنوشت بنی ولید/ از تأیید تا تکذیب سقوط شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در گفتگو با شبکه الجزیره سیطره طرفداران قذافی بر شهر بنی ولید را تکذیب کرد.



عبدالجلیل در این زمینه گفت یک واحد از نیروهای وابسته به وزارت دفاع لیبی برای حل این مشکل به شهر بنی ولید رفته اند و جنگنده های نیروی هوایی کشور نیز در آسمان شهر به پرواز در آمده اند.



درگیریهای روز گذشته میان افراد مسلح و گردان بیست و هشت می وابسته به انقلابیون به کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن یبش از 20 نفر دیگر منجر شده بود.



این درگیریها پس از آن رخ داد که انقلابیون، یکی از جوانان شهر بنی ولید را بازداشت کرده بودند. این در حالی است که خبرهایی درباره سیطره طرفداران معمر قذافی بر این شهر منتشر شده بود، العربیه از جمله رسانه هایی بود که خبر سقوط بنی ولید به دست طرفداران سرهنگ مقتول لیبی و برافراشته شدن پرچم سابق این کشور را مخابره کرده بود.



تکذیبیه رئیس شورای انتقالی لیبی در حالی است که مبارک القطمانی فرمانده انقلابیون بنی ولید سیطره کامل طرفداران قذافی بر شهر بنی ولید را تایید کرده بود.







