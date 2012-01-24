حذف تیم بسکتبال بانوان شهرداری از لیگ برتر خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه عباسی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به تیم آرارات تهران در مجموع دو بازی رفت و برگشت باید در جمع چهار تیم مرحله نیمه نهایی حضور پیدا کنیم.

وی افزود: پس از آنکه در مجموع دو دیدار رفت و برگشت مرحله یک چهارم نهایی موفق به شکست تیم آرارات تهران با اختلاف چهارده گل شدیم طبق قوانین ابتدای مسابقات لیگ برتر بسکتبال بانوان باید در مرحله نیمه نهایی حضور پیدا کنیم.

عباسی ادامه داد: اما پس از پایان دیدار دوم و شکست برابر آرارات تهران، مسئولان فدراسیون طی مصاحبه هایی اعلام از برگزاری دیدار سوم و تعیین برنده این مسابقه کردند که این اقدام بر خلاف قوانین است.

سرمربی تیم بسکتبال بانوان شهرداری بندرعباس با بیان اینکه در صورت انجام نشدن روال قانونی این قضیه مجبور به کناره گیری از این رقابت ها هستیم، تصریح کرد: طبق نامه ای موارد این اقدام غیرقانونی را به اطلاع رئیس فدراسیون بسکتبال رسانده ایم و امیدواریم بدون غرض و جانبداری از تیم آرارات تهران که قهرمان پنج دوره این مسابقات است، آنچه حق و عدالت است به اجرا دربیاید.

وی تیم شهرداری را به عنوان پدیده این مسابقات اعلام و خواستار اجرا شدن حق و عدالت شد تا در حقوق تیمی اجحاف نشود.