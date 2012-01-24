به گزارش خبرگزاری فیلم "پسری با دوچرخه" محصول سال 2011 و آخرین ساخته برادران داردن فیلمسازان مطرح بلژیکی است. این فیلم داستان "سیریل" پسرکی یازده ساله را روایت می‌کند که در یک یتیم‌خانه نگهداری می‌شود.

او خود مدعی است که به طور موقت در اینجا اقامت دارد و باور نمی‌کند که پدرش او را به اینجا سپرده و خانه را ترک کرده است. سیریل به طور اتفاقی با زنی میان‌سال و غریبه به نام "سامانتا" آشنا می‌شود. سامانتا دوچرخه دزدیده شده پسرک را از سارقش می‌خرد و به او بازمی‌گرداند و قرار می‌شود سیریل آخر هفته‌ها را با سامانتا بگذراند. نشست کارشناسی فیلم "پسری با دوچرخه" با حضور رامتین شهبازی و محمدرضا مقدسیان پس از نمایش فیلم برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای حضور در این برنامه به فرهنگسرای قبا واقع در خیابان پاسداران – خیابان گل‌نبی – خیابان ناطق نوری، میدان قبا مراجعه کنند.

