بخش استانی جشنواره تئاتر فجر در خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرخنده افزود: بخش استانی این جشنواره از 5 تا 12 بهمن سال جاری در 5 استان کرمانشاه،‌ لرستان،‌ گلستان ، البرز و خراسان شمالی برگزار می شود.

وی اظهارداشت: 4 اثر نمایشی منتخب جشنواره بین المللی تئاتر فجر از تاریخ جمعه 7 بهمن ماه جاری در بجنورد آغاز و تا دوشنبه 10 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

فرخنده تصریح کرد: این آثار منتخب شامل یک اثرنمایشی از خراسان جنوبی و 3 اثر نمایشی از هنرمندان تئاتر تهران است .

وی محل اجرای این آثار را تالار فرهنگی هنری گلشن بجنورد اعلام کرد و افزود: این آثار در تاریخ اعلام شده هر روز دردو نوبت و در ساعت های 17:30 و 19:30 برای عموم علاقمندان به اجرا در می آید.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی،‌برپایی کارگاه آموزشی فن بیان و کارگردانی، ‌برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب تئاتر و نیز نمایشگاه تخصصی عکس تئاتر را از اهم برنامه های این بخش از جشنواره دراستان اعلام کرد.

گفتنی است: خراسان شمالی سال گذشته نیز با اجرای 6 اثر نمایشی منتخب بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز میزبان این جشنواره در استان بود.