سید کاظم وزیری هامانه امروز در گفتگو با مهر در واکنش به اجرای طرح تحریم نفت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: کشورهای اروپایی مطمئن باشند نفت ایران روی دستش نمی ماند.

وزیر اسبق نفت با اعلام اینکه نوع کیفیت نفت خام ایران با هیچیک از کشورهای عضو اوپک همچون عربستان سعودی قابل اجرا نیست، تصریح کرد: آثار روانی تصمیم امروز اتحادیه اروپا منجر به افزایش شدید و ناگهانی بهای نفت خام در بازارهای جهانی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه با تحریم نفت ایران در اروپا تنها مصرف کنندگان بزرگ زیان خواهند دید، اظهارداشت: با این وجود شخصا تحریم نفت ایران در اروپا را جدی نمی بینم.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که همزمان با تحریم نفت ایران در اروپا برخی از کشورهای بزرگ خریدار نفت ایران همچون چین دنبال اخذ امتیازاتی از شرکت ملی نفت ایران هستند، توضیح داد: قطعا اگر خریدار انحصاری باشد حداکثر فشار را بر روی فروشنده می آورد اما شرکت ملی نفت ایران از ابزارهای متعدد و متنوعی برای فروش نفت خود در اختیار دارد.

وزیری هامانه با بیان اینکه مشتریان نفت ایران قطعا به دنبال سیاست‌های غرب برای تحریم نفت ایران نیستند، تاکید کرد: کشورهای بزرگ مصرف کننده همچون کره جنوبی، چین، ژاپن و هند از ماجرای تحریم نفت ایران کناره گیری می کنند.

این عضو کابینه دولت نهم با یادآوری اینکه غرب مطمئن باشد نفت ایران بدون مشتری نخواهد ماند، خاطرنشان کرد: جهان به نفت ایران نیاز دارد و تعامل تمامی مصرف کنندگان می تواند از بروز یک بحران در بازار جهانی نفت جلوگیری کند.

به گزارش مهر، اعضای اتحادیه اروپا دیروز در اقدامی خصمانه برای تحریم نفت ایران به توافق رسیدند و مقرر کردند تا ابتدای ژوئیه 2012 میلادی ( تیرماه 91) کشورهای عضو این اتحادیه واردات نفت خام از ایران را متوقف کنند.

این توافق آخرین قدم پیش از تصویب نهایی تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در نشست رسمی وزیران خارجه این اتحادیه است که طی امروز در بروکسل برگزار خواهد شد.

بر این اساس، زمانی که تحریم نفت ایران نهایی می شود و احتمالا در هفته جاری، دولتهای اروپایی از امضای قراردادهای نفتی جدید با ایران خودداری خواهند کرد.