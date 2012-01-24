اولین خواسته مردمی از پارلمان منتخب مصر / روابط با ایران را فورا از سربگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "الطاهر الهاشمی" از فعالان شیعی مصر با ارسال چندین نامه برای نمایندگان اولین پارلمان منتخب مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک بر ضرورت ازسرگیری فوری در روابط مصر با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

اولین نشست پارلمان انقلاب مردمی مصر روز گذشته برگزار شد، پارلمانی که اسلامگرایان اکثریت کرسی های آن را در اختیار دارند.



در این نامه ها بر ضرورت ازسرگیری فوری روابط با جمهوری اسلامی ایران و مردم آن که دوست مردم مصر هستند، در تمام زمینه ها تاکید و اعلام شده است این روابط به نفع هر دو کشور است.



بر اساس این نامه، ها این نقطه(ازسرگیری روابط با ایران) به طور مشخص، جریان اسلامگرا یا یک گروه از آن را در برابر یک آزمون قرار می دهد.



الهاشمی در گفتگو با الیوم السابع خاطر نشان کرد از زمانی که خورشید توحید از شبه جزیره به دست توانمند حضرت مصطفی(ص) و اهل بیت پاک و مطهرش(ع) تابید.شیعیان مصر هرگز از دیگر طیفهای ملت مصر جدا نیستند و یک بخش اصیل از بافت جمعیتی مصر هستند.



الهاشمی با اشاره به نامه امام علی(ع) به مالک اشتر نماینده آن امام در مصر و پایبندی شیعیان به راه پیامبر(ص) و عترت پاکش(ع) خاطر نشان کرد شیعیان مصر از اولین پشتیبانان برادران اهل سنت و احزابی بوده اند که علاقه به وطن و خاک و زمین، آنها را در اولین پارلمان مردمی که نتیجه اولین تجربه دموکراتیک واقعی است، دور هم جمع کرده است.



به همین سبب صمیمانه ترین تبریکات خود را به این پارلمان تقدیم می کند و نامه هایی را با هدف نصیحت و راهنمایی ارائه می کند که به نفع این سرزمین است و خیر امت اسلام را از خداوند مسئلت می کند.



از جمله این نامه ها این است که مجلس الشعب، مجلسی برای همه مصریهاست و هر نماینده ای، دیگر هویت حزبی یا سیاسی یا فکری که متمایز از دیگری باشد، ندارد، بلکه همه یک هویت واحد دارند و آن تحقق آرزوها و منافع ملت مصر است که آنها را برای این هدف به پارلمان فرستادند.



به گفته الهاشمی، شیعیان مصر به پارلمان این کشور به عنوان پارلمانی که هویت ملی دارد نه گروهی یا جناحی نگاه می کنند.



الهاشمی خاطر نشان کرد ضرورت دارد دولت مصر در تصمیم گیری مستقل باشد و تحت سلطه و اراده استکبار آمریکایی و دشمن صهیونیستی و جبهه مرتجع عربی که دشمن انقلاب بوده و برای به شکست کشاندن آن تلاش می کند و توطئه هایش بر ضد ملت و انقلاب مبارکش بر ملا شده، قرار نداشته باشد .



وی همچنین خواستار پایان تبعیض و بی عدالتی در خصوص شیعیان و دوستداران اهل بیت(ع) در مصر شده است که در زمان حسنی مبارک دیکتاتور سابق در چارچوب توطئه متفرق کردن ملتها و شعله ور کردن آتش جنگ مذهبی به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی و نظام مرتجع عربی دنبال می شد.



الهاشمی اظهار داشت پیروزی جریان اسلامگرا با اکثریت قاطع آرا، رای به نفع اصول عالی اسلام است نه احزاب یا گروهها.