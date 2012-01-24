سایپا البرز با شاگردان تارتار جدال می کند

به گزارش خبرنگار مهر،هفته بیست‌ودوم لیگ برتر فوتبال فردا چهارشنبه در حالی آغاز می‌شود که دو تیم داماش گیلان و سایپا البرزدر ورزشگاه عضدی رشت به مصاف هم می روند.

داماش گیلان در نیم فصل دوم فقط یک پیروزی با مهدی تارتار داشته است و این روزها شرایط خوبی در جدول رده بندی ندارد.

در آن سوی میدان مجید صالح هم نمی‌خواهد برابر داماش بازنده شود. او در دیدار رفت سه بر صفر داماش را با مهدی دینورزاده شکست داده بود و دوست دارد این برد را تکرار کند یا حداقل بازنده نباشد سایپا دهم است و داماش یازدهم و هر دو تیم همسایه در جدول ۲۶امتیازی هستند.

محمد حسین اسدی به همراه محمدرضا ابوالفضلی وعلیرضا ایلدروم قضاوت این دیدار را بر عهده خواهند داشت.