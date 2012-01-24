به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در دیدار مدیرکل گمرک استان طی سخنانی به ظرفیت های مناسب فعالیت های گمرکی در قم اشاره و تصریح کرد: استان قم با داشتن زمینه ها و قابلیت های مناسب از جمله منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، از شرایط بسیار خوبی برای توسعه فعالیت‌های گمرکی برخوردار بوده و رونق و رشد چشمگیر شاخص‌ها و درآمدهای گمرکی و اقتصادی استان در سال های اخیر بیانگر این مساله است.



وی با تأکید بر لزوم رصد دقیق مسائل و مشکلات گمرکی با هدف رفع موانع این حوزه و رونق صادرات استان گفت: در سال های اخیر اقدامات و برنامه های خوبی برای توسعه کمی و کیفی موضوعات مرتبط با گمرکات استان انجام گرفته است.



استاندار قم لزوم به کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش سهم صادرات استان را یاد آور شد و افزود: برداشته شدن موانع و تسهیل امور گمرکی یکی از موضوعات مهم و اثر گذار بر میزان صادرات محسوب شده و باید در این زمینه اهتمام جدی از سوی دستگاه های ذیربط صورت گیرد.



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به انجام برخی از فعالیت های صادراتی استان قم از طریق گمرکات سایر استان‌ها، بر ضرورت تعریف مکانیزمی مشخص در جهت تفکیک حوزه‌های صادراتی و ثبت رقم دقیق صادرات استان تاکید کرد.



استاندار قم در ادامه لزوم تسریع درانتقال گمرکات تهران به قم را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به ظرفیت های استان قم، این انتقال زمینه تحول و شکوفایی اقتصادی استان را فراهم خواهد کرد.



ضرورت تقویت نظام ارتقاء اداری در استان



حجت‌الاسلام موسی‌پور همچنین در دیدار با مدیران و کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری قم، با بیان اینکه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نقش تسهیل کننده و بسترسازی فعالیت سایر بخش‌های استان را ایفا می‌کند، اظهار داشت: نگاه این معاونت به فعالیت‌ها باید بعد استانی داشته و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مختلف برای سیستم‌های اداری کل استان پیش‌بینی شود.



وی ارتباط نزدیک کارمندان در محیط‌های اداری و ایجاد محیطی مطلوب و آرام برای فعالیت‌های اداری استان را امری ضروری عنوان و تصریح کرد: اگر ارتباط دوستانه و صمیمی در محیط‌های اداری حاکم باشد، علاوه بر افزایش سلامت و آرامش اداری، فعالیت‌های ادارات و دستگاه‌های اجرایی سرعت و کیفیت بیشتری خواهد داشت.



استاندار قم با اشاره به ظرفیت‌ها و اقتضائات استان قم، ضرورت بومی‌سازی فعالیت‌ها و ساختارهای اداری را در این استان یادآور شد و اظهار داشت: با توجه به شرایط و اقتضائات استان و ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی ساختارهای اداری به ویژه استانداری باید مورد بازنگری قرار گیرد.



قم می‌تواند به نخستین شهر الکترونیکی کشور تبدیل شود



وی با اشاره به پیشرفت‌های استان در چند سال اخیر، ضرورت توسعه فعالیت‌ها در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات را یادآور شد و افزود: نظر به ظرفیت‌ها، بسترها و توانمندی‌های استان در بخش‌ فناوری اطلاعات، قم می تواند به نخستین شهر الکترونیکی کشور تبدیل شود.



حجت‌الاسلام موسی‌پور با اشاره به راه‌اندازی اولین مرکز رشد علوم انسانی در آینده نزدیک افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌ حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی این مرکز باید در مسیر کاربردی سازی علوم انسانی و پاسخگویی به نیازهای مختلف برنامه ریزی کند.



استاندار قم همچنین در پایان سخنان خود با تاکید بر ضرورت شناسایی افراد مستعد و کارآمد در محیط‌های اداری و به کارگیری ‌آنها در بخش‌های مورد نیاز، لزوم تقویت نظام ارتقاء اداری را در استان یادآور شد.